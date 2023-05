Klubnya Dibantai Manchester United, Pemain Chelsea Semringah Bahagia

Levi Colwill mengunggah foto semringah hanya beberapa menit setelah Chelsea dibantai Manchester United 4-1.

Colwill bek muda Chelsea

Dipinjamkan ke Brighton selama 2022/23

Tak yakin dengan masa depannya

APA YANG TERJADI?

Bek Inggris U-21 Levi Colwill menghabiskan musim 2022/23 dipinjamkan ke Brighton – membantu The Seagulls finis di atas klub induknya, Chelsea, dan mengamankan kelolosan ke Liga Europa. Colwill diyakini akan dipanggil kembali oleh The Blues untuk musim depan dan bekerja di bawah pelatih baru, tetapi ia memancing amarah para suporter Chelsea setelah seorang fan menanyakan kabarnya di Twitter, yang dijawab olehnya dengan satu kata: "Brilian!!!!!", lengkap dengan swafoto berseri-seri bersama seorang mantan bintang Chelsea, Billy Gilmour, hanya beberapa menit setelah Si Biru dibantai Manchester United 4-1 di Old Trafford.

SITUASINYA:

Unggahan tersebut pun membuat para penggemar Chelsea naik pitam. Seorang fan menyarankan agar foto itu "dihapus saja", fan kedua bilang "ini pelanggaran!, dan seorang fan lainnya berkelakar "perasaannya persis seperti ketika gebetanmu bilang padamu 'kamu sudah seperti kakakku sendiri'".

APA SELANJUTNYA?

Colwill masih dikontrak Chelsea sampai 2025, tetapi baru-baru ini berbicara kepada The Athletic soal masa depannya: "Brighton berjasa banyak bagi saya. Mereka memercayai saya di saat klub lain tak mau dan saya adalah seseorang yang ingin membalas budi mereka. Kita lihat saja nanti."

"Saya cuma fokus di situ, lalu saya ada agenda Euro [U-21] di musim panas. Setelah itu, kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi. Saya cinta pada fans Brighton, saya cinta segalanya soal mereka (klub Brighton). Saya akan menjadi bahan pertimbangan saya.