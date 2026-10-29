Manchester United tengah mempertimbangkan kemungkinan merekrut salah satu penyerang timnas Inggris, sebagai bagian dari upaya klub untuk memperkuat lini depan mereka, selama bursa transfer musim dingin pada Januari.

Pemain yang dimaksud adalah Dominic Calvert-Lewin, penyerang Leeds United, tetapi surat kabar "Daily Mail Sport" asal Inggris menilai bahwa penyelesaian kesepakatan ini akan sulit, karena ketatnya persaingan antara kedua klub tersebut.

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Calvert-Lewin menghidupkan kembali kariernya bersama Leeds United, setelah bergabung dengan tim tersebut pada musim panas 2025 lewat transfer gratis, menyusul periode terakhir yang dipenuhi cedera bersama Everton.

Pemain berusia 29 tahun itu telah mencetak 20 gol dalam 49 pertandingan bersama Leeds, di antaranya lima gol dalam sepuluh pertandingan pada awal musim ini. Ia juga mencetak gol ke gawang Manchester United, ketika pertemuan antara kedua tim berakhir imbang 1-1, awal bulan ini.

Penampilannya membuatnya dipanggil ke timnas Inggris, selama jeda internasional terakhir, mengakhiri absennya dari tim nasional yang berlangsung selama lima tahun.

Calvert-Lewin telah menjalani 43 pertandingan di Liga Primer Inggris dengan seragam Leeds, 38 di antaranya sebagai starter, dan terikat kontrak dengan klub hingga tahun 2028.

Krisis United

Manchester United tengah mencari solusi atas krisis di lini serang, setelah tim tersebut tidak lagi memiliki penyerang murni yang siap, menyusul absennya Benjamin Sesko dari lapangan hingga setidaknya Januari, akibat cedera di kaki.

Pelatih Michael Carrick pun beralih dengan menempatkan pemain sayap, Bryan Mbeumo, di posisi penyerang murni, di mana pemain tersebut memulai lima pertandingan terakhir di seluruh kompetisi pada posisi ini, setelah kepercayaan sang manajer terhadap penyerang asal Belanda, Joshua Zirkzee, menurun.

Persaingan bersejarah antara Manchester United dan Leeds United sempat terlihat jelas pada musim panas lalu, ketika penjaga gawang, Karl Darlow, menjadi pemain pertama yang pindah dari Leeds ke Manchester United sejak Alan Smith pada tahun 2004.

Leeds menolak menyebut Manchester United dalam pernyataan mereka, yang menegaskan kepergian Darlow seiring berakhirnya kontraknya, dan hanya menyatakan bahwa pemain tersebut "ingin menjajal tantangan yang berbeda".

Eric Cantona dan Rio Ferdinand termasuk di antara nama-nama paling menonjol yang pindah dari Leeds United ke Manchester United, dalam transfer yang meninggalkan jejak dalam sejarah kedua klub.