Manchester United Akan Pecat Carrick: Inilah Sosok yang Harus Jadi Penggantinya

Michael Carrick akan dipecat dari jabatan manajer Manchester United, demikian dipastikan The Athletic Klub itu akan tampil dengan manajer lain di Anfield pada 22 November.

Sejak musim ini, Carrick menangani Manchester United dengan kontrak permanen. Musim lalu, ia membawa klub tersebut finis di peringkat ketiga Liga Primer Inggris saat menjabat sebagai manajer interim.

Musim ini, segalanya belum berjalan lancar. Klub tersebut kini berada di peringkat ke-18 Liga Primer Inggris, di zona degradasi. Di Liga Champions, mereka menempati peringkat ke-17 (dari 38).

Setelah kekalahan menyakitkan 3-0 di kandang dari Bournemouth, manajer asal Inggris itu diberi waktu tiga pertandingan untuk membalikkan keadaan. Pertandingan pertama berakhir dengan kekalahan 2-0 dari Chelsea.

Pertandingan berikutnya LIV Premier League 11.30 MUN

Setelah itu, Manchester United berhasil membalikkan ketertinggalan 0-2 menjadi kemenangan 3-2 atas AS Roma di Liga Champions. Pada akhir pekan lalu, tim asuhan Carrick dua kali bangkit dari ketertinggalan dan bermain imbang 4-4 melawan Aston Villa.

Hasil itu tidak cukup bagi petinggi klub, yang akan segera memecat Carrick. The Athletic, yang dikenal sangat tepercaya, melaporkan bahwa pelatih lain akan memimpin tim pada 22 November, saat Manchester United menghadapi Liverpool di Anfield.

Menurut media olahraga tersebut, Setan Merah mengincar tiga kandidat: Mauricio Pochettino, Julian Nagelsmann, dan Antonio Conte.