Manchester City Umumkan Rodri Jalani Operasi Punggung

Klub Manchester City menegaskan, pada Selasa hari ini, bahwa Rodri telah menjalani operasi kecil di bagian punggung yang berjalan sukses.

City menjelaskan, melalui pernyataan di situs resminya, bahwa pemain lini tengah tersebut telah mengalami sejumlah keluhan selama beberapa waktu, namun kini ia telah menjalani prosedur operasi untuk mengatasi masalah tersebut, dan akan memulai periode singkat pemulihan.

City menegaskan bahwa klub akan terus memberikan pembaruan terkait program pemulihan Rodri melalui situs resmi, dan tidak menjelaskan durasi absennya bintang asal Spanyol itu dari lapangan.

Perlu disebutkan bahwa Rodri belakangan dikaitkan dengan kepindahan ke skuad Real Madrid dan Barcelona selama bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Kontrak Rodri dengan Manchester City akan berakhir pada musim panas mendatang, sehingga ia bisa menandatangani kontrak dengan klub mana pun secara gratis, mulai bulan Januari mendatang.



