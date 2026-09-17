Manchester City menjalani malam tanpa masalah saat debut Gerónimo Rulli

Manchester City memastikan diri lolos ke babak berikutnya Carabao Cup pada Kamis malam. Tim itu menang 5-0 atas klub Championship, Norwich City, di kandang sendiri.

Di kubu Manchester City, banyak nama besar yang memulai laga dari bangku cadangan pada Kamis malam. Pelatih Enzo Maresca menurunkan Floyd Samba yang baru berusia 17 tahun sebagai ujung tombak. Ia didampingi Allan dan Rayan Aït-Nouri.

Di lini tengah, Ayoubb Bouaddi, Mateo Kovacic, dan Rayan Cherki tampil sejak awal. Lini belakang dari kanan ke kiri diisi Rico Lewis, Abdukodir Khusanov, Vitor Reis, dan Nico O’Reilly. Di bawah mistar, mantan pemain Ajax Gerónimo Rulli menjalani debutnya.

Pada fase awal pertandingan, kedua tim saling memberi ancaman kecil, tetapi belum benar-benar berbahaya. Baru setelah setengah jam laga berjalan, kebuntuan pecah di Manchester.

Gol pembuka dicetak Samba. Pemain Jerman itu dengan apik menanduk masuk umpan silang dari Allan: 1-0. Tiga menit kemudian, Cherki langsung menggandakan keunggulan lewat tembakan terarah ke sudut bawah, setelah Bouaddi mengirimnya berhadapan satu lawan satu dengan kiper.

Tak lama setelah jeda, Manchester City langsung mengunci pertandingan. Allan, yang sebelumnya sudah mencatat assist, juga menandai debutnya untuk klub dengan sebuah gol. Setelah aksi individu yang indah, ia melepaskan tembakan keras ke sudut jauh.

Beberapa menit kemudian, The Citizens makin menjauh. Samba menerima bola di kotak penalti Norwich dan melepaskan tembakan melengkung yang berbuah gol. Setelah itu, tim tamu sempat memperkecil ketertinggalan, tetapi gol Mohamed Touré dianulir karena offside.

Pada fase akhir pertandingan, pemain pengganti Ryan McAidoo mencetak gol kelima untuk menjadikan skor 5-0. Penyerang berusia 18 tahun itu menyambar bola tanpa kontrol lebih dulu ke sudut atas gawang.