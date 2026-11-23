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Alvaro Arbeloa menikmati penampilan duet bek tengah David Affengruber dan Calvin Bassey.

Pelatih Fulham asal Spanyol itu mengatakan kepada Sky Sport setelah timnya bermain imbang 1-1 di kandang Manchester City pada Sabtu lalu: "Saya mengatakan kepada mereka bahwa mereka seperti Franco Baresi dan Paolo Maldini. Duet yang luar biasa! Mereka tampil sangat baik, bertahan secara agresif ketika harus menekan dan saling membantu ketika kami harus bertahan dengan blok rendah. Mereka berdua termasuk bek tengah terbaik di liga, bahkan di dunia."

"Meski tahu kami kalah dalam 20 pertandingan terakhir melawan lawan kami, saya mengatakan kepada para pemain bahwa kali ini kami bisa melakukannya, dan kami memang bermain sangat baik. Saya berhasil menang di stadion ini tahun ini (pada Maret lalu di Liga Champions bersama Real Madrid, red.)."

Bagi Fulham, ini merupakan hasil positif kelima secara beruntun di Premier League setelah kemenangan tipis 1-0 atas Hull dan Coventry, serta hasil imbang 1-1 melawan Aston Villa, Newcastle dan Manchester City. Tim asuhan pelatih asal Italia Enzo Maresca hanya menciptakan dua peluang emas dan gagal membuat penyerang tengah asal Norwegia Erling Haaland, pencetak gol terbanyak liga dengan 9 gol, mencetak gol.

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Terpilih sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut, David Affengruber asal Austria (kelahiran 2001) didatangkan dari klub Spanyol Elche pada bursa transfer musim panas lalu seharga 12 juta euro.

Calvin Bassey, yang akan berusia 27 tahun pada 31 Desember mendatang, kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini. Namun, Fulham memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak pemain berdarah Italia-Nigeria yang lahir di Aosta itu selama satu musim lagi.