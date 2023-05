Sempurna Di Pesta Juara! Manchester City Bekuk Tim Papan Tengah Chelsea Pakai Lapis Dua

Manchester City tak perlu mengerahkan kekuatan penuh mereka untuk menaklukkan Chelsea 1-0 di laga pesta juara Liga Primer Inggris mereka.

Man City sudah juara Liga Primer Inggris usai Arsenal keok

Turunkan lapis kedua versus Chelsea

Tetap perkasa di pesta juara

APA YANG TERJADI?

Manchester City merayakan pesta juara mereka dengan sempurna, membungkam Chelsea 1-0 dengan tim lapis kedua dan mencatatkan kemenangan beruntun yang ke-12 di Liga Primer Inggris, Minggu (21/5) di Etihad Stadium.

Setelah mengunci gelar juara Liga Inggris via kekalahan Arsenal kemarin, tim B City mendapatkan guard of honor dari skuad mewah The Blues. Lalu, 12 menit kemudian, armada Pep Guardiola membuka keunggulan setelah memanfaatkan blunder Wesley Fofana.

Operan Fofana mengarah tepat ke pemain City, lalu bola bergerak ke depan melalui Cole Palmer, sebelum diumpan kepada Julian Alvarez. Striker muda itu berhasil menaklukkan Kepa Arrizabalaga dengan mudahnya, kiper Chelsea tersebut semestinya bisa menghalau bola dengan lebih baik.

TAHUKAH ANDA?

Kekalahan ini merupakan milestone memalukan untuk Chelsea. Untuk pertama kali dalam sejarah mereka, The Blues kalah enam kali beruntun melawan satu oposisi tanpa mencetak sebiji gol pun lintas kompetisi. Terakhir kali mereka mengalahkan Man City adalah di final Liga Champions 2020/21, di mana mereka menang dengan skor 1-0.

SELANJUTNYA UNTUK CHELSEA & MANCHESTER CITY:

The Citizens akan mendapatkan Guard of Honor dari Brighton ketika bertandang ke markas mereka pada Kamis (25/5) dini hari WIB, sementara The Blues akan kembali ke Manchester dengan bertamu ke kandang Manchester United 24 jam kemudian.