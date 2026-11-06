Manajer Newcastle, Jaissle, punya pesan yang sangat jelas untuk Sean Steur

Manajer Newcastle United Matthias Jaissle sangat puas dengan perkembangan Sean Steur. Namun, gelandang yang didatangkan dari Ajax itu tampaknya belum bisa berharap segera menjadi starter, meski Jaissle ingin memberinya lebih banyak menit bermain.

Steur didatangkan dari Ajax pada musim panas lalu dengan biaya transfer 27 juta euro. Pemain asal Volendam itu mengawali kiprahnya dengan baik di Inggris bagian utara.

Selama pramusim, gelandang muda itu kerap mendapat kesempatan bermain, mula-mula dari Eddie Howe dan kemudian dari Jaissle. Namun, di Liga Primer, ia selalu harus puas duduk di bangku cadangan.

Pekan lalu, Steur juga hanya bermain sepuluh menit dalam laga Piala Liga Inggris melawan Everton yang berakhir dengan kekalahan 3-1. Akhir pekan lalu, ia kembali hanya mendapat 27 menit bermain di Liga Primer saat Newcastle kalah 0-1 di markas Everton.

Sementara itu, desakan suporter agar mantan pemain Ajax tersebut diberi kesempatan bermain semakin kuat. Dalam menit-menit yang didapatnya, Steur sangat mengesankan para penggemar The Magpies.

Meski begitu, Steur tampaknya tidak akan menjadi starter saat menghadapi Fulham akhir pekan mendatang. "Kami semua senang dengan Sean dan dalam pertandingan terakhir ia menunjukkan bahwa ia bisa memberikan banyak kontribusi positif bagi permainan kami. Potensinya sangat besar. Hanya saja, ia dan Nico González jelas merupakan pemain yang mirip, dengan profil yang serupa..."

"Kami harus mencari cara agar ia juga bisa mendapat lebih banyak menit bermain karena perkembangannya berjalan ke arah yang tepat," kata manajer asal Jerman itu dalam konferensi pers.