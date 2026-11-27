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Manchester United telah membuka pembicaraan untuk menjajaki transfer kapten Fulham Calvin Bassey pada Januari demi menyelamatkan kiprah mereka yang tersendat di Liga Primer. Dengan tim asuhan Mauricio Pochettino terpuruk di zona degradasi, klub bersiap aktif merekrut pemain di sejumlah posisi pada bursa transfer musim dingin, sementara Bassey juga tengah merundingkan masa depannya di London barat.

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United Incar Bassey untuk Atasi Krisis Pertahanan

United telah memulai pembicaraan untuk mengetahui syarat-syarat transfer Bassey pada Januari , menurut The Athletic. Kapten Fulham itu muncul sebagai salah satu kandidat utama untuk memperkuat lini belakang yang tampil buruk musim ini.

United kembali kebobolan empat gol saat menghadapi Liverpool akhir pekan lalu. Di Liga Primer, hanya Crystal Palace yang memiliki catatan pertahanan lebih buruk. Berada di posisi ke-19 setelah 11 pertandingan, klub berencana memberikan dukungan besar kepada Pochettino saat bursa transfer musim dingin dibuka.

Jarrad Branthwaite dari Everton dan Nathan Collins dari Brentford juga masuk daftar incaran United, tetapi Bassey kini menjadi fokus utama. Kontraknya saat ini di Craven Cottage berakhir pada musim panas, meski Fulham memiliki opsi untuk memperpanjangnya selama 12 bulan.

Bassey Bicara soal Masa Depannya di Fulham

Memboyong Bassey dari London barat tidak akan mudah karena Fulham tengah aktif merundingkan kontrak baru dengan kaptennya itu. Mantan bek Rangers tersebut kembali menunjukkan kualitasnya pada Sabtu sore lewat penampilan apik ketika Fulham menahan Manchester City 1-1 di Stadion Etihad.

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Ketika ditanya tentang masa depannya seusai pertandingan, Bassey mengaku ingin segera menuntaskan persoalan kontraknya sambil memuji lingkungan klubnya saat ini.

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"Tentu saja [itu sesuatu yang ingin kami selesaikan secepatnya]," kata Bassey kepada TNT Sports. "Kami sedang bernegosiasi, kami masih berbicara. Ini tempat yang luar biasa, saya sudah merasa nyaman di sini dan pelatih memberikan banyak keyakinan serta kepercayaan kepada saya. Senang berada di sini dan semoga nanti kita lihat bagaimana hasil negosiasinya."

Pochettino Rencanakan Perombakan Skuad Lebih Luas pada Januari

Mendatangkan bek tengah baru hanyalah satu bagian dari rencana perekrutan United pada musim dingin. Pochettino juga akan mendapat dukungan untuk mencari bek kiri dan penyerang di bursa transfer dalam upayanya membawa klub keluar dari tiga posisi terbawah.

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Untuk posisi bek kiri, Maxi Araujo dari Sporting CP telah diidentifikasi sebagai salah satu opsi. Bek Barcelona Alejandro Balde juga terbuka untuk pindah setelah peluangnya bermain di tim utama di Spanyol tidak kunjung membaik sejak musim panas.

Namun, mencari penyerang baru mungkin lebih sulit. The Athletic melaporkan bahwa Manchester United diperkirakan tidak akan mengejar penyerang Monaco dan Amerika Serikat, Folarin Balogun, sementara Dominic Calvert-Lewin, yang sebelumnya menjadi incaran, tidak lagi tersedia setelah menandatangani kontrak baru dengan Leeds United.

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Apa Selanjutnya bagi United dan Bassey?

Meski Fulham terus berupaya mengikat kaptennya dengan kontrak baru, United tetap berharap dapat memboyong Bassey dari London barat pada Januari. Banyak hal akan bergantung pada perkembangan negosiasi di Craven Cottage dalam beberapa pekan mendatang. Dengan bursa transfer musim dingin yang kian dekat, Pochettino dan jajaran petinggi klub harus segera menetapkan target mereka.