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Manchester United mengaktifkan opsi perpanjangan satu tahun dalam kontrak Bruno Fernandes untuk mempertahankan sang kapten hingga 2028. Langkah ini menghalangi klub-klub luar negeri mendekati pemain internasional Portugal itu pada Januari, meski masa depan jangka panjang dan kondisi fisiknya jelang akhir pekan masih menjadi tanda tanya.

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United aktifkan perpanjangan kontrak Fernandes

United telah mengaktifkan klausul perpanjangan satu tahun dalam kontrak pemain berusia 32 tahun itu, menurut BBC. Kontrak tersebut sebelumnya dijadwalkan berakhir musim panas mendatang, tetapi kedua pihak sepakat bahwa memperpanjangnya hingga 2028 merupakan langkah yang menguntungkan mereka.

Keputusan ini melindungi aset klub menjelang dibukanya bursa transfer musim dingin pada 1 Januari. Dengan tambahan satu tahun tersebut, United juga dapat meminta biaya transfer jika sang gelandang hengkang musim panas mendatang. Pembicaraan mengenai kontrak baru jangka panjang masih ditunda, seperti yang dikonfirmasi Fernandes pada Selasa. Perundingan itu diperkirakan berlanjut setelah United memperbaiki posisi mereka di klasemen liga.

Riwayat transfer masih membayangi

Ketidakpastian menyelimuti masa depan Fernandes sejak musim panas 2025. Saat itu, Manchester United terbuka untuk melepas kapten mereka setelah klub Liga Pro Saudi, Al Hilal, mengajukan tawaran besar.

Fernandes akhirnya memilih bertahan di Manchester setelah membicarakan tawaran itu dengan istrinya. Namun, kejadian tersebut meninggalkan kesan mendalam. Sang gelandang kemudian mengakui bahwa kesediaan klub untuk menjualnya membuatnya "terluka". Meski ada ketegangan itu, keinginannya meraih trofi tidak surut. Pada Selasa, ia kembali menegaskan ambisinya untuk memenangi gelar-gelar terbesar dalam sepakbola.

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Performa pemecah rekor dan kekhawatiran soal kondisi fisik

Fernandes menjadi sosok penting sejak didatangkan dari Sporting seharga £47 juta pada Januari 2020. Dalam 343 penampilan untuk United, gelandang serang itu telah mencetak 115 gol.

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Pengaruhnya mencapai puncak musim lalu ketika ia memecahkan rekor assist Liga Primer dan memborong seluruh penghargaan individu pemain terbaik tahun ini, sementara United finis ketiga. Ia kembali menunjukkan kualitasnya baru-baru ini dengan mencetak kedua gol dalam hasil imbang 2-2 di Liga Champions melawan mantan klubnya, Sporting.

Namun, Fernandes terserang virus sepulang dari lawatan ke Eropa itu dan tidak berlatih pada Jumat . Pelatih kepala Mauricio Pochettino mengatakan: "Kami akan menilai kondisinya sepanjang hari ini, lalu besok melihat bagaimana keadaannya saat bangun tidur. Kami tidak akan mengambil risiko."

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Laga melawan Brentford dan pembicaraan masa depan

Pochettino akan mengambil keputusan akhir mengenai ketersediaan kaptennya pada Sabtu pagi menjelang pertandingan Liga Primer United melawan Brentford. Karena sang pelatih enggan mengambil risiko terkait kondisi fisiknya, Fernandes masih diragukan tampil dalam laga tersebut.

Untuk saat ini, perpanjangan satu tahun itu memberi kedua pihak ruang untuk mempertimbangkan langkah berikutnya. Apakah Fernandes akan berkomitmen melanjutkan kariernya di United atau hengkang musim panas mendatang akan sangat bergantung pada perkembangan dalam beberapa bulan ke depan.