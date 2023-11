Ruwetnya Man United: Mourinho 6 Kekalahan Dari 17 Laga & Lolos Babak Gugur, Dipecat; Ten Hag 9 Kekalahan Dari 17 Laga & Di Dasar Klasemen, Dipertahankan

Mourinho yang saat itu menelan enam kekalahan dan meloloskan MU ke fase gugur UCL, dipecat. Tapi ETH yang situasinya jauh lebih ngenes dipertahankan.

Rekor Mou lebih baik dari ETH, tapi dipecat

ETH telan 9 kekalahan musim ini, tapi dipertahankan

Fans MU terpecah jadi dua kubu soal ETH

APA YANG TERJADI? Fans mulai membanding-bandingkan pencapaian eks manajer Manchester United Jose Mourinho dengan Erik ten Hag, dengan nasib keduanya berbeda 180 drajat. Saat Mourinho menduduki kursi panas di Old Trafford, di satu periode juru taktik Portugal itu pernah menelan enam kekalahan dari 17 pertandingan namun berhasil meloloskan The Red Devils ke babak gugur Liga Champions. Akan tetapi, hal itu tak menghalangi manajemen untuk mendepak The Special One.

Artikel dilanjutkan di bawah ini

Kini, fans menyoroti ten Hag, yang sejauh ini telah mencatatkan sembilan kekalahan dari 17 pertandingan. Boro-boro bicara lolos ke fase knock-out UCL, Man United saat ini berada di dasar klasemen dan terancam tersingkir, jauh lebih merana dari tim garapan Mourinho kala itu, namun ten Hag posisinya masih tetap aman.

GAMBARAN BESAR: Fans untuk saat ini terbagi dalam dua kubu, mereka yang kontra terhadap ten Hag dan mereka yang berada di belakang eks pelatih Ajax tersebut. Sebagian sudah gerah dengan rentetan episode buruk Man United di bawah komando ten Hag, tapi yang lainnya masih menaruh kepercayaan penuh pada pria plontos itu bahwa dia masih memerlukan waktu untuk membangun tim yang lebih solid lagi.

APA SELANJUTNYA? Bagaimanapun keadaannya, ten Hag tentu harus mengembalikan timnya ke trek kemenangan saat menjamu Luton Town di Old Trafford dalam lanjutan Liga Primer Inggris, 11 November mendatang. Kemenangan di laga ini juga bisa sedikitnya menghilangkan beban berat di pundak sang pelatih.