Saking Jarangnya Dimainkan Man United, Donny Van De Beek "Pegal Linu" Tampil 90 Menit Di Everton

Donny van de Beek tak malu-malu mengungkapkan, dirinya merasa lelah ketika bermain 90 menit bersama Everton di laga kontra Leeds United, Sabtu akhir pekan lalu.

Gelandang Belanda tersebut, yang dipinjam The Toffees dari Manchester United, keluar sebagai man of the match di pertandingan yang dihelat di Goodison Park itu.

Sebagai informasi, sebelum bergabung Everton, van de Beek hanya mencatatkan total 69 menit bermain bersama Man United sepanjang musim ini.

Maka tak heran, saking jarangnya dia mendapatkan kesempatan tampil di Old Trafford, mantan bintang Ajax ini merasa kelelahan tatkala dimainkan penuh oleh Frank Lampard.

"Saya benar-benar bahagia bermain 90 menit," tutur van de Beek.

"Di 20 menit terakhir, saya merasa sudah lama sekali saya bermain penuh di sebuah pertandingan," cerita van de Beek.

"Saya merasa sedikit pegal! Namun, itu adalah hari yang luar biasa dan awal yang bagus buat saya. Kami benar-benar membutuhkan ini," tegasnya.

Van de Beek melanjutkan: "Sekarang, saya merasa saya bisa membuat langkah."

"Saya senang memainkan pertandingan pertama saya [sebagai starter]. Saya kira, saya bisa membantu tim ini, namun masih ada banyak ruang untuk berkembang," katanya lagi.

"Saya dalam keadaan baik, mengambil banyak bola dan membuat beberapa keputusan bagus saat mengendalikan bola. Namun, saya selalu kritis dan selalu melakukan yang lebih baik lagi," ulas van de Beek.

"Namun, ini bukan tentang saya. Ini tentang memenangkan pertandingan bagi klub dan tim ini. Dan saya di sini untuk membantu," pungkasnya.