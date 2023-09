Man United, Deritamu Kini! Hancur Lebur Di Kaki Brighton, Erik Ten Hag Tak Pernah Bisa Menang Lawan The Seagulls!

Di tengah berbagai problem internal, Man United kini tambah berantakan setelah dihancurkan Brighton tiga gol tanpa ampun.

Man United hancur lebur di kaki Brighton

Kekalahan ketiga di musim ini

Ten Hag tak pernah bisa kalahkan The Seagulls

APA YANG TERJADI? Manchester United hancur lebur di hadapan publik sendiri, Old Trafford. Menjamu Brighton, skuad Erik ten Hag tumbang 3-1. Hasil negatif ini semakin menambah keruwetan bagi The Red Devils setelah berbagai masalah internal mereka yang melibatkan Jadon Sancho dan Antony belum usai.

Eks penggawa Man United Danny Welbeck membuka keunggulan bagi tim tamu di menit ke-20 sebelum digandakan oleh Pascal Gross di menit ke-53. Seakan belum puas, Joao Pedro menambah derita pasukan ten Hag di menit ke-71 untuk menghadirkan keunggulan tiga bola. Waktu yang sempit, ditambah sulitnya tuan rumah mengembangkan permainan membuat Man United hanya bisa mencetak gol hiburan lewat aksi Hannibal Mejbri di menit ke-73.

GAMBARAN BESAR: Dengan demikian, Man United semakin tercecer di posisi separuh bawah klasemen, hanya meraup enam poin dari lima laga berlalu, mencatatkan tiga kekalahan! Mereka terpaut empat angka dari spot empat besar dan sembillan poin dari puncak klasemen.

TAHUKAH ANDA? Tak ada sejarahnya Man United menelan kekalahan dari Brighton di Old Trafford. Tapi semenjak ten Hag jadi manajer, Man United tak pernah bisa mengalahkan The Seagulls. Di musim debut ten Hag pada edisi 2022/23, Brighton menaklukkan Man United di Old Trafford 2-1 sebelum di pertemuan kedua lagi-lagi Setan Merah tak berkutik 1-0 di Amex Stadium. Saat jumpa di Piala FA, Man United polesan ten Hag juga gagal mengalahkan Brighton dengan kedua tim bermain seri 0-0 -- tak menghitung kemenangan via adu penalti.

APA SELANJUTNYA? Man United jelas harus segera berbenah jika tak mau semakin tertinggal jauh dari persaingan papan atas Liga Primer, tapi sebelum itu, mereka akan kembali mendapat cobaan saat bertandang ke markas Bayern Munich untuk memainkan matchday 1 Liga Champions, 21 September mendatang. Tiga hari berselang, Setan Merah akan melawat ke markas Burnley. Adapun Brighton, akan menjamu AEK Athens di Liga Europa pada 22 September sebelum melawan Bournemouth dua hari kemudian.