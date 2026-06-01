'Malen turun tangan secara langsung untuk mendatangkan pemain ternama ke AS Roma'

Donyell Malen tampaknya memainkan peran aktif dalam kemungkinan transfer Julian Brandt ke AS Roma. Gelandang serang Borussia Dortmund ini menjadi salah satu target utama klub papan atas Italia tersebut, yang sedang mencari tambahan kreativitas di lini depan pada musim panas ini.

Brandt yang berusia 30 tahun memiliki kontrak yang akan berakhir di Dortmund dan karena itu dianggap sebagai peluang emas di bursa transfer. Roma saat ini sedang menjajaki kemungkinan untuk membawa pemain asal Jerman itu ke ibu kota Italia.

Transfer ini juga berpotensi memicu reuni dengan Malen. Keduanya telah menjadi pasangan yang sukses di Dortmund selama bertahun-tahun dan bersama-sama mencetak 73 gol serta 62 assist dalam periode tiga setengah musim.

Mantan direktur Roma, Frederic Massara, dilaporkan telah menanyakan minat Brandt pada bulan Maret lalu. Dalam kesempatan itu, gelandang tersebut dilaporkan menyatakan terbuka untuk pindah ke Serie A.

Meskipun Roma kini mengambil arah baru dalam hal olahraga dan kedatangan Tony D’Amico sebagai direktur teknis sudah dinantikan, sikap Brandt tampaknya tidak berubah. Pemain asal Jerman itu masih tertarik untuk pindah ke Roma.

Menurut Corriere dello Sport, Malen telah menghubungi mantan rekan setimnya secara pribadi tak lama sebelum berangkat ke pemusatan latihan tim nasional. Dalam kesempatan itu, ia dilaporkan menanyakan kepada Brandt apakah ia tertarik untuk bermain bersama di Roma.

Reaksi dari pemain yang telah 48 kali membela timnas Jerman itu kabarnya positif. Brandt terutama melihat prospek dalam bermain di Liga Champions dan mendapatkan pengalaman di Serie A.

Brandt dilaporkan menginginkan gaji tahunan sekitar empat juta euro, jumlah yang sesuai dengan kemampuan finansial AS Roma.