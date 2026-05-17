AS Roma telah mengambil langkah besar menuju tiket Liga Champions pada hari Minggu. Dalam derby Roma, mereka mengalahkan Lazio (2-0), sehingga Donyell Malen dan rekan-rekannya kini mengokohkan posisi keempat di Serie A, dengan satu putaran pertandingan tersisa. Sore itu juga menjadi hari yang sukses bagi AC Milan.

Kedua rival Roma saling mengimbangi dengan cukup baik pada fase awal laga seru di Stadio Olimpico. Boulaye Dia mencetak gol untuk Lazio, namun hal itu terjadi dalam posisi offside. Tim tamu tampil dominan dan kecewa saat Mario Gila dan Tijjani Noslin melepaskan tembakan yang melebar. Kesalahan-kesalahan tersebut akhirnya merugikan Lazio.

Malen memaksa tendangan sudut pada menit ke-39, yang kemudian dimanfaatkan tim tuan rumah untuk unggul. Gianluca Mancini, yang tampak mengalami cedera sesaat sebelum tendangan sudut, melompat lebih tinggi dari semua pemain dan menyundul bola dengan apik. AS Roma pun memimpin di tengah-tengah derby yang selalu penuh ketegangan ini.

Lazio keluar dari ruang ganti dengan penuh semangat, dengan Nuno Tavares yang melepaskan tembakan melebar jauh dari gawang dari posisi yang menjanjikan. Ada ketegangan sejenak ketika Devyne Rensch yang baru masuk bertabrakan dengan Noslin, namun cedera yang dialami tidak terlalu parah. Kenneth Taylor yang tampil kurang menonjol diganti oleh pelatihnya, Maurizio Sarri, setelah lebih dari satu jam pertandingan di Roma.

Beberapa menit setelah Taylor ditarik keluar, Mancini kembali mencetak gol melalui sundulan dari tendangan sudut, kali ini berkat umpan dari Paulo Dybala. Sebelumnya, Malen akhirnya menunjukkan kemampuannya dengan tendangan keras, namun kiper Lazio, Alessio Furlanetto, menjawabnya dengan penyelamatan luar biasa.

Suasana di Stadio Olimpico memanas saat waktu pertandingan tersisa 20 menit. Wesley Franca dan Nicolo Rovella terlibat pertengkaran dan keduanya langsung mendapat kartu merah. Pertandingan pun berlangsung 10 lawan 10 di menit-menit akhir derby, sementara Dybala kembali menunjukkan kelasnya lewat aksi individu yang apik dan Malen mendapat tepuk tangan saat diganti. Kemenangan bagi AS Roma dan keyakinan bahwa sepak bola Liga Champions sudah sangat dekat.

Genoa - AC Milan 1-2

AC Milan mengambil alih posisi ketiga di Serie A dari Juventus, yang kalah di kandang sendiri dari Fiorentina. Gol-gol tercipta setelah jeda, dengan Justin Bijlow menjadi sorotan negatif tak lama setelah babak kedua dimulai. Kiper tersebut menjatuhkan seorang pemain Milan setelah umpan balik yang buruk, sehingga bola berakhir di titik penalti. Christopher Nkunku kemudian tak memberi kesempatan kepada mantan pemain Feyenoord itu dari jarak sebelas meter.

Christian Pulisic menggandakan keunggulan AC Milan sepuluh menit sebelum akhir pertandingan, setelah serangan cepat dari tim tamu. Mike Maignan mencegah pertandingan menjadi menegangkan tak lama setelah itu: kiper asal Prancis itu melakukan penyelamatan gemilang atas tendangan keras Jeff Ekhator. Maignan tak mampu menahan upaya Johan Vázquez tiga menit sebelum waktu habis. AC Milan tidak membiarkan lawan mendekati gawang, sehingga tiket ke Liga Champions sudah di depan mata.