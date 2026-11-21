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Donyell Malen menjadi bintang utama AS Roma pada Sabtu malam. Pemain timnas Belanda itu mencetak empat gol saat bertandang ke markas Parma dan membawa tim asuhan Gian Piero Gasperini menang 1-5. Malen kini mengoleksi 12 gol dalam 11 pertandingan liga musim ini. Rodrigo Mora mencetak satu gol Roma lainnya.

Malen tampil sebagai ujung tombak di Stadio Ennio Tardini, dengan Paulo Dybala dan Mora di belakangnya. Tim tamu mengawali pertandingan dengan sulit, sementara Parma langsung mengancam lewat El Bilal Touré dan Mariano Troilo.

AS Roma juga sempat khawatir ketika Mile Svilar duduk di lapangan karena cedera hanya beberapa menit setelah laga dimulai. Kiper itu tampak mengalami masalah pada pahanya, tetapi akhirnya bisa melanjutkan pertandingan.

Setelah laga berjalan sedikit lebih dari sepuluh menit, Malen mendapat peluang besar pertamanya. Pemain Belanda itu melaju ke arah gawang lawan setelah Troilo gagal menghalau bola, tetapi dua bek Parma berhasil menyusulnya.

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Tuan rumah juga memiliki cukup banyak peluang untuk membuka skor. Svilar menggagalkan upaya Giovanni Fabbian dengan refleks gemilang, sementara di sisi lain lapangan, tembakan Mario Hermoso melambung tipis di atas gawang.

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Pada menit ke-39, Malen akhirnya memecah kebuntuan dengan cara yang apik. Pemain timnas Belanda itu mengontrol umpan silang Lulli dengan sangat baik, mengecoh beberapa bek, lalu melepaskan tembakan kaki kanan secara diagonal ke gawang: 0-1.

Tak lama setelah jeda, Malen memberi Dybala kesempatan menggandakan keunggulan lewat umpan tumit yang apik, tetapi pemain Argentina itu gagal menaklukkan kiper Giovanni Daffara. Sesaat kemudian, Nesta Elphège memanfaatkan kesalahan Leonardo Balerdi. Penyerang itu membawa bola sekitar 50 meter sebelum mencetak gol tanpa memberi Svilar kesempatan untuk menyelamatkannya: 1-1.

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Gasperini bereaksi dengan memasukkan antara lain Wesley dan Matías Soulé. Pergantian itu membuahkan hasil. Pada menit ke-68, Malen kembali membawa Roma unggul setelah Troilo sama sekali gagal menyapu umpan silang Wesley.

Tiga menit kemudian, Mora memperlebar keunggulan tim tamu. Penyerang Portugal itu memanfaatkan kegagalan Parma membuang bola dan mencetak gol dalam empat pertandingan Serie A berturut-turut.

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Pada menit ke-77, Malen kembali mencetak gol dalam pesta gol Roma. Pemain Belanda itu sekali lagi menerima umpan Wesley dan melengkapi hat-trick-nya. Gol tersebut akhirnya disahkan setelah pemeriksaan VAR, membuat AS Roma unggul nyaman 1-4.

Namun, Malen belum puas. Pada menit ke-90, Wesley kembali mengirimnya melaju ke depan. Malen melewati Daffara lalu dengan tenang mengarahkan bola ke gawang kosong. Ia pun menutup penampilan sensasionalnya dengan gol keempat malam itu sekaligus menetapkan skor akhir 1-5.