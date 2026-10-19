Analis jaringan Movistar Plus, Julio Maldonado, yang dikenal dengan nama "Maldini", memuji kualitas laga antara Real Madrid dan Sevilla, yang berakhir dengan kemenangan Los Blancos 4-1 di Liga.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Maldini melalui kanal YouTube-nya, yang membuka ucapannya dengan mengatakan, "Ini adalah pertandingan di mana kami menyaksikan gol-gol indah dan luar biasa. Kualitas gol-golnya benar-benar menakjubkan."

Maldini menegaskan bahwa Real Madrid menampilkan beberapa hal yang bagus, di samping sisi-sisi lain yang tidak sama baiknya, saat menghadapi Sevilla yang sejatinya bersaing dengan cukup baik, terlepas dari hasil akhirnya.

Dia juga memuji keputusan-keputusan Jose Mourinho, pelatih Los Merengues, setelah memutuskan menurunkan Endrick sebagai starter, mengembalikan Guler ke lini tengah, dan memainkan Valverde di posisi bek kanan.

Dia mengatakan, "Ini bukan posisi yang dia sukai, tetapi saya yakin dia harus menjadi bek kanan utama Real Madrid."

Analis jaringan Movistar Plus itu menyoroti satu pemain lebih dari yang lain, yaitu Diomande, yang menurutnya layak mendapatkan tempat sebagai starter di skuad Real Madrid.

Dia menjelaskan, "Dia mencetak gol yang luar biasa, tetapi di luar gol itu, harus diperhitungkan bahwa hingga momen tersebut dia mengalami kesulitan besar untuk menuntaskan serangan dengan baik. Dan saya tidak lupa bahwa dia menciptakan gol Guler. Sejujurnya, apa yang dia lakukan bukan sekadar sebuah umpan, melainkan sebuah assist."

Di sisi lain, Maldini memuji penampilan pemain tersebut dari sisi defensif, dengan mengatakan, "Dia bertahan banyak dan dengan baik. Praktis dia terus menjalankan peran sebagai bek kedua, seiring Guler masuk ke area dalam. Dan inilah yang memang harus kita tuntut dari pemain seperti Diomande."

Analis itu menilai bahwa level yang ditampilkan Diomande menempatkan Vinicius Junior di bawah tekanan, seraya menambahkan, "Perbandingan dengan winger Brasil itu tak terhindarkan. Vinicius tahu bahwa jika dia tidak menampilkan apa yang ditampilkan Diomande, dia tidak akan punya peluang untuk bermain. Itulah kenyataannya."

Maldini tidak ragu mengakui bahwa Sevilla benar dalam merasa marah, menyusul pukulan tangan yang dilakukan Guler kepada Pique, pemain Sevilla. Namun dia menjelaskan bahwa dia tidak melihat satu pun tayangan yang menunjukkan adanya pelanggaran secara jelas.

Dia mengatakan, "Tidak ada tayangan yang menunjukkan siku yang merupakan sebuah pelanggaran, tidak juga dorongan yang cukup kuat untuk memutuskan apakah layak diberi kartu merah atau tidak. Karena itu, saya yakin tidak ada tayangan yang memungkinkan kita melihat apa yang terjadi dengan jelas, setidaknya di antara tayangan-tayangan yang bisa dilihat oleh wasit."

Dia menambahkan, "Saya selalu percaya pada integritas para wasit dan pada VAR. Karena itu, saya memahami bahwa mereka tidak melihat tayangan yang cukup jelas. Terus terang, saya tidak tahu. Ada pemain-pemain Sevilla di lapangan, dan mungkin mereka melihat apa yang terjadi, tetapi saya tidak bisa mengambil sikap tegas soal tayangan ini."

Maldini ingin menegaskan bahwa kemenangan ini sangat penting bagi tim besutan Mourinho, terutama karena Barcelona tidak terpeleset.

Dia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa laga El Clasico "bisa menentukan masa depan persaingan bagi kedua tim".