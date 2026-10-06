Roy Keane, legenda Manchester United, melontarkan kritik kepada Eberechi Eze sebelum kemenangan Inggris atas Republik Ceko (3-0) di UEFA Nations League, dengan menyerukan bintang Arsenal itu untuk membuang permainannya yang "sangat ceroboh" ketika tanpa bola.

Eze berhasil mempertahankan tempatnya dalam skuad Thomas Tuchel untuk timnas Inggris setelah Piala Dunia musim panas ini, meski penampilannya terbatas hanya sebagai pemain pengganti dalam laga-laga Arsenal di awal musim Liga Primer Inggris.

Namun demikian, pemain berusia 28 tahun itu tetap duduk di bangku cadangan dalam laga pembuka Inggris melawan Spanyol, sebelum tampil sebagai pemain pengganti menghadapi Republik Ceko (laga pertama) dan Kroasia.

Tidak diragukan lagi bahwa Eze sangat merindukan kesempatan bermain sebagai starter bersama timnas negaranya untuk pertama kalinya sejak kemenangan menegangkan atas Prancis dalam laga perebutan tempat ketiga di Piala Dunia, dan ia dipilih untuk bermain di sayap kiri dalam laga keempat sekaligus terakhir Inggris selama jeda internasional petang ini.

Harry Kane tidak diragukan lagi menjadi bintang pertandingan pada malam itu melawan Republik Ceko, dengan mencetak dua gol - setelah gol bunuh diri dari Vladimir Coufal - sembari mencapai rekornya sebanyak 125 penampilan internasional bersama timnas Inggris di Stadion Wembley.

Pada saat yang sama, Eze menampilkan beberapa momen menjanjikan sepanjang 90 menit, tetapi perlahan meredup seiring berjalannya waktu - dan ia mungkin akan kembali ke Arsenal dengan perasaan bahwa ia bisa berbuat lebih banyak untuk menarik perhatian.

Dalam pernyataannya sebelum pertandingan, Roy Keane mengungkapkan bahwa ia merasa "kecewa" atas penampilan singkat Eze dalam laga Inggris sebelumnya, ketika anak asuh Tuchel meraih kemenangan telak dengan skor 7-0 atas Kroasia.

Mantan gelandang terkenal Manchester United dan Republik Irlandia itu mengkritik keras kontribusi Eze dalam permainan tanpa bola, dan menasihatinya untuk menampilkan yang terbaik ketika kesempatan datang.

Keane berkata sebagaimana dikutip surat kabar Inggris "Metro": "Saya merasa kecewa dengannya malam itu (melawan Kroasia) ketika ia masuk ke lapangan".

Ia melanjutkan: "Sudah jelas bahwa Inggris sedang menyerang dan menampilkan performa yang sangat bagus, jadi ketika kesempatan datang kepadamu, kamu harus memanfaatkannya".



