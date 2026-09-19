Arsenal kembali menampilkan performa buruk di lini pertahanan saat menghadapi Brighton, Sabtu hari ini, dalam pekan kelima kompetisi Liga Inggris Premier League.

Brighton mengakhiri babak pertama dengan keunggulan dua gol yang dicetak oleh pemain Jerman Pascal Groß (menit ke-31) dan pemain Yunani Charalampos Kostoulas (menit ke-45), sebelum pemain Spanyol Chema Andrés menambah gol ketiga pada menit ke-57.

Selain buruknya performa dan statistik lini belakang Arsenal saat menghadapi Brighton, jaringan Opta mengungkap statistik yang buruk untuk kiper David Raya, terkait gol-gol yang bersarang di gawangnya dari tembakan luar kotak penalti.

Setelah Raya kebobolan dua gol dari dua tembakan luar kotak penalti pada babak pertama, Opta menyatakan bahwa David Raya "menjadi kiper kedua yang paling banyak kebobolan gol dari luar kotak penalti di antara para kiper yang telah kebobolan 100 gol atau lebih dalam sejarah Liga Inggris, dengan persentase 20,6%, yaitu 33 gol dari total 160".









Raya berada di belakang pemain Belanda Hans Segers, mantan kiper Nottingham Forest, Wimbledon, dan Tottenham, yang kebobolan 36 gol dari luar kotak penalti dari total 164 gol, dengan persentase 22%.