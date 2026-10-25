Malam tanpa toleransi kesalahan: wasit El Clasico ungkap caranya menghadapi tekanan

Dalam sebuah laga yang pentingnya tidak hanya terbatas pada persaingan antara Barcelona dan Real Madrid di atas lapangan hijau, tetapi juga meluas hingga keputusan-keputusan wasit yang diikuti oleh jutaan orang di seluruh dunia, semua mata tertuju pada Juan Martinez Munuera, yang ditugaskan untuk memimpin El Clasico, di tengah atmosfer yang penuh dengan kontroversi olahraga dan perwasitan di Liga Spanyol.

Komite Teknis Wasit di Federasi Sepakbola Spanyol mengumumkan penunjukan Munuera untuk memimpin laga yang dinanti-nantikan antara Barcelona dan Real Madrid, Minggu malam, di Stadion Spotify Camp Nou, dalam rangkaian pertandingan pekan kesepuluh Liga Spanyol, sementara Javier Iglesias Villanueva akan menjalankan tugas sebagai wasit teknologi video asisten (VAR).

Di tengah perhatian global yang didapatkan laga ini, Munuera berbicara melalui jaringan "DAZN" mengenai perasaannya terhadap penugasan ini, serta caranya menghadapi tekanan yang menyelimuti laga tersebut, di samping rutinitas khusus yang selalu ia jalankan sebelum pertandingan.

Wasit asal Spanyol itu berkata: "Ketika seseorang menerima penugasan semacam ini, ia selalu merasa bersyukur atas kepercayaan komite, sekaligus menyadari tanggung jawab yang ia emban, seperti biasanya. Namun kita semua tahu bahwa pertandingan ini mendapatkan perhatian global yang besar, karena itu kami menghadapinya dengan tenang, persis seperti yang dilakukan tim-tim. Sepanjang pekan, kami fokus pada kompetisi Eropa, lalu kami mengarahkan perhatian kami pada pertandingan akhir pekan."

Munuera menyinggung gayanya dalam menghadapi kritik dan perbincangan yang berputar seputar perwasitan, menjelaskan bahwa ia lebih memilih untuk menjauh dari kegaduhan media dan fokus pada pekerjaannya, dengan menyeleksi apa yang ia baca atau ia dengarkan.









Ia menjelaskan: "Secara umum, sejak lama saya cenderung mengisolasi diri dari apa yang terjadi di sekitar saya, dan menjadi sangat selektif terhadap apa yang saya baca atau saya dengarkan. Orang-orang di sekitar saya tahu bahwa mereka perlu menyaring banyak hal, karena kami harus hidup dengan tenang, dan menjaga kepercayaan yang biasa kami miliki."

Wasit El Clasico itu juga mengungkap sejumlah detail terkait rutinitas yang ia jalankan bersama tim perwasitannya sebelum pertandingan dimulai, menegaskan bahwa musik telah menjadi bagian tetap dari persiapan mereka, di samping meninjau poin-poin yang mereka bahas dalam pertemuan pagi.

Munuera berkata: "Kami telah mengembangkan rutinitas kami, di mana kami memutar musik di setiap pertandingan. Dan tepat sebelum keluar ke lapangan, kami menegaskan kembali poin-poin yang telah kami bicarakan sebelumnya dalam pertemuan pagi, kemudian kami memutar sebuah lagu yang sangat istimewa bagi kami, sebagai penghargaan atas apa yang telah diberikan keluarga kami kepada kami."

Pernyataan Munuera ini datang menjelang salah satu pertandingan yang paling menyita perhatian sepanjang musim, di saat persaingan antara Barcelona dan Real Madrid memberikan tekanan tambahan pada tim perwasitan, yang akan dituntut untuk memimpin laga di tengah sorotan luas dari suporter dan media.



