Al Hilal menorehkan babak baru dalam sejarah pertemuannya dengan Al Taawoun, setelah meraih kemenangan telak dengan skor 6-0, pada laga yang mempertemukan kedua tim dalam kompetisi pekan ketujuh Liga Roshn Pro, sehingga sang raja meninggalkan serangkaian angka yang mencolok di belakangnya.

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Menurut jaringan "Opta" yang mengkhususkan diri dalam statistik sepak bola, Al Hilal untuk pertama kalinya mencetak 6 gol ke gawang Al Taawoun dalam satu pertandingan di Liga Pro, sebuah angka yang mencerminkan besarnya keunggulan ofensif yang ditunjukkan tim tersebut selama pertandingan.

Ironi ini tidak berhenti pada enam gol tersebut, sebab Opta mengungkap bahwa Al Hilal mencetak gol lebih banyak dalam pertandingan ini dibanding total yang dicetaknya dalam 3 pertemuan terakhir menghadapi Al Taawoun secara keseluruhan, sehingga malam pekan ketujuh berubah menjadi salah satu pertandingan paling menegangkan secara ofensif dalam sejarah pertemuan kedua tim.

Angka yang paling menarik datang dari kecepatan mencetak gol, setelah "Opta" menjelaskan bahwa 6 dari 7 kali terakhir sebuah tim mencetak lebih dari 5 gol dalam 55 menit pertama sebuah pertandingan di Liga Pro adalah milik Al Hilal.

Pertemuan dengan Al Taawoun adalah babak terbaru dalam rangkaian luar biasa ini, sehingga Al Hilal sekali lagi menegaskan kemampuannya untuk menyelesaikan pertandingan lebih awal ketika menemukan ruang dan peluang yang tepat di depan gawang lawannya.

Yang mencolok adalah bahwa satu-satunya pengecualian dalam 7 kasus terakhir bukan milik Al Hilal, melainkan datang lewat Al Nassr menghadapi Al Akhdoud pada Mei 2025, yang semakin menonjolkan seberapa sering sang raja mengulang jenis ledakan ofensif ini di Liga Pro.

Dengan demikian, enam gol Al Hilal ke gawang Al Taawoun bukan sekadar kemenangan besar di pekan ketujuh, melainkan membawa serta angka-angka bersejarah yang menegaskan bahwa tim memasuki pertemuan ini dengan mentalitas ofensif yang ganas, dan mengubahnya dalam beberapa menit menjadi salah satu hasil terbesar dalam pertemuannya dengan Al Taawoun.

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