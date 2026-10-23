Pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan terkait pembobolan rumah Bruno Fernandes, kapten Manchester United, dalam sebuah insiden yang terjadi bersamaan dengan kepulangannya dari Italia bersama timnya, usai kekalahan dari Como di Liga Champions.

Menurut jaringan "ESPN", keluarga Fernandes tidak berada di rumah saat insiden terjadi, sementara pihak kepolisian bergegas menuju lokasi kejadian, dan Manchester United menyatakan dukungannya kepada sang kapten.

Dalam pernyataan dari Kepolisian Cheshire, yang dikutip jaringan "ESPN", disebutkan: "Sekitar pukul 20.30 pada hari Rabu 21 Oktober, kepolisian menerima laporan mengenai aktivitas mencurigakan di salah satu alamat di kawasan Alderley Park di Nether Alderley."

Pernyataan itu menambahkan: "Pelapor melaporkan keberadaan 3 pria tak dikenal di halaman belakang sebuah properti di sebelahnya."

Lanjutnya: "Para petugas bergerak menuju lokasi laporan, tetapi mereka tidak menemukan jejak apa pun dari para tersangka saat tiba. Meski demikian, para petugas mendapati bahwa properti tersebut telah dibobol dan sejumlah barang telah dicuri.

Pernyataan itu ditutup dengan: "Penyelidikan atas insiden ini telah dimulai, dan proses penyidikan masih berlangsung."

Penyidik David Jarvis, dari unit Penyidikan Proaktif di Macclesfield, mengatakan: "Penyelidikan ini saat ini masih berada pada tahap awal, dan kami berkomitmen untuk melakukan segala upaya guna melacak orang-orang yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Ia menambahkan: "Dalam rangka penyidikan kami, kami ingin menghubungi siapa pun yang berada di kawasan tersebut saat insiden terjadi dan yang merasa mungkin menyaksikan aktivitas mencurigakan apa pun."

Lanjutnya: "Hal yang sama berlaku bagi siapa pun yang memiliki rekaman dari kamera pengawas atau kamera mobil, yang dapat membantu penyelidikan."

Malam penuh bencana di wilayah Lombardia menyaksikan Manchester United jatuh dengan kekalahan memalukan 1-4 dari tim besutan Cesc Fabregas, membuat rangkaian laganya tanpa kemenangan memanjang menjadi 7 pertandingan, dan hasil tersebut juga mendorong Bruno Fernandes untuk secara terbuka mempertanyakan gaya kepelatihan pelatihnya, Michael Carrick.



