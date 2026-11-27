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Perhatian para pendukung CS Sfaxien tertuju pada perkembangan kondisi salah satu pemain tim. Mohamed Al-Absi mengalami kecelakaan lalu lintas yang tak terduga pada Jumat malam di Provinsi Béja, kampung halamannya. Kekhawatiran pun muncul mengenai jenis cedera yang dideritanya dan kemungkinan dampaknya terhadap masa depan kariernya di sepak bola, sambil menunggu penilaian medis akhir.

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Radio asal Tunisia, “Mosaïque FM”, melaporkan bahwa sang pemain telah menjalani pemeriksaan medis mendalam menggunakan CT scan untuk mengetahui jenis cedera dan menilai tingkat keparahannya. Sementara itu, manajemen CS Sfaxien segera menyediakan ambulans untuk membawanya ke salah satu klinik swasta di ibu kota Tunis guna memantau kondisi kesehatannya dan memberikan perawatan medis yang diperlukan.

Hingga kini, rincian lengkap kondisi kesehatan pemain berusia 22 tahun itu belum jelas. Sumber-sumber terkait belum mengungkapkan hasil pemeriksaan medis maupun jenis cedera yang dialaminya, sementara media sosial ramai dengan laporan yang saling bertentangan mengenai seberapa serius kondisinya. Belum ada konfirmasi medis resmi yang memastikan kebenaran kabar tersebut, sehingga semua mata kini tertuju pada laporan dokter yang dinantikan dalam beberapa jam ke depan.

Insiden ini memicu gelombang simpati yang luas di kalangan olahraga Tunisia. Para pendukung dari berbagai klub turut menanggapi kabar cedera pemain Sfaxien tersebut, dan pesan dukungan terus mengalir di media sosial dalam suasana yang melampaui fanatisme klub. Harapan pun mengemuka agar sang pemain selamat dan segera kembali ke lapangan, terlebih ia masih berada di awal karier profesionalnya dan banyak diharapkan dalam beberapa tahun mendatang.

Al-Absi merupakan salah satu pemain yang mengawali karier sepak bolanya di Olympique Béja, klub yang menjadi titik awal perjalanannya di dunia sepak bola. Ia kemudian pindah ke CS Sfaxien pada Juli 2024 dengan kontrak hingga 2029, memulai pengalaman baru bersama salah satu klub terbesar Tunisia dalam upayanya meningkatkan kemampuan dan menambah pengalaman di kompetisi liga domestik maupun turnamen kontinental.

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Gelandang tersebut telah tampil dalam 3 pertandingan Liga Profesional Tunisia musim ini bersama Sfaxien dan masuk dalam rencana tim sebelum mengalami kecelakaan. Namun, ia dipastikan absen pada laga berikutnya melawan Black Bulls asal Mozambik, yang dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu di Stadion Taïeb Mhiri, Sfax, dalam lanjutan fase grup Piala Konfederasi CAF. Dengan demikian, skuad tim kehilangan salah satu pemainnya pada momen penting dalam perjalanan kontinental mereka.

Pertandingan berikutnya CSF CAF Confederations Cup 11.00 Black Bulls Maputo

Para pendukung Sfaxien dan publik sepak bola Tunisia pada umumnya kini menantikan pengumuman hasil pemeriksaan medis, di tengah kekhawatiran bahwa cedera yang dialami lebih serius daripada yang ditunjukkan informasi awal. Untuk saat ini, prioritas utama adalah memastikan keselamatan sang pemain dan kestabilan kondisi kesehatannya, jauh dari urusan penampilan dan persaingan, sambil menunggu pernyataan resmi yang mengungkap kondisi sebenarnya Mohamed Al-Absi dan mengakhiri spekulasi yang beredar seputar kecelakaan tersebut.