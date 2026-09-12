Real Madrid kembali ke jalur kemenangan di La Liga Spanyol setelah mengalahkan Rayo Vallecano dengan skor (4-1), Sabtu malam, di Stadion Santiago Bernabeu, dalam pertandingan pekan kelima, sehingga menambah poinnya menjadi (12) angka yang sama dengan yang dimiliki Barcelona di puncak klasemen, dalam laga yang menampilkan performa gemilang Kylian Mbappe dengan mencetak dua gol dan menciptakan gol ketiga.

Real Madrid memasuki pertandingan dengan tujuan menebus kekalahan mereka dari Real Betis pada pekan lalu, serta melanjutkan tekanan terhadap Barcelona, setelah sebelumnya meraih kemenangan atas Inter Milan pada pertengahan pekan meski dengan penampilan yang kurang meyakinkan.

Real Madrid memaksakan keunggulannya sejak dini, dan Mbappe berhasil membuka skor lewat tendangan penalti pada menit ke-14, setelah Carreras dilanggar di dalam kotak penalti, sebelum Carreras menambahkan gol kedua pada menit ke-17 dengan memanfaatkan umpan cerdas dari Mbappe.

Tuan rumah melanjutkan tekanan serangan mereka, hingga Jude Bellingham mampu mencetak gol ketiga pada menit ke-35, setelah umpan silang dari Vinicius Junior, yang juga memberikan penampilan berpengaruh sepanjang laga, sehingga Real Madrid mengakhiri babak pertama dengan keunggulan tiga gol tanpa balas.

Level permainan Real Madrid menurun secara jelas setelah turun minum, dan Rayo Vallecano memanfaatkan kondisi kekacauan di barisan tuan rumah untuk memperkecil ketertinggalan lewat Camello pada menit ke-51, dengan memanfaatkan kesalahan pada umpan ke belakang dari Vinicius Junior.

Real Madrid mengalami kesulitan selama setengah jam terakhir pertandingan, di tengah upaya berulang dari Rayo Vallecano untuk bangkit, namun performa gemilang Thibaut Courtois menjaga keunggulan tim ibu kota, sebelum Mbappe memastikan kemenangan secara final dengan mencetak gol keempat pada menit pertama waktu tambahan, lewat tembakan akurat dari sudut sempit.

Dengan kemenangan ini, Real Madrid meraih tiga poin berharga yang mengembalikan mereka ke jalur kemenangan, sehingga menyamai poin Barcelona di puncak La Liga Spanyol.