Dalam sebuah malam yang menyuguhkan lebih dari satu peristiwa mencolok, kiper timnas Prancis Mike Maignan memasuki klub 50, setelah mencatatkan penampilan internasionalnya yang ke-50 dengan seragam Les Bleus melawan Belgia, Senin malam, di Stadion King Baudouin, dalam laga Grup Satu UEFA Nations League.

Maignan menjadi kiper keempat dalam sejarah timnas Prancis yang mencapai 50 pertandingan internasional, bergabung dalam daftar yang berisi tiga kiper terkemuka Les Bleus: Hugo Lloris dengan 145 pertandingan, Fabien Barthez dengan 87 pertandingan, dan Joël Bats yang menjalani 50 laga internasional.

Pada pertandingan yang sama, timnas Prancis menyaksikan peristiwa lain, setelah Jérémy Jacquet, Anthony Diouf, dan Lucas Da Cunha mencatatkan penampilan internasional perdana mereka bersama Les Bleus.

Menurut jaringan Prancis "Stats Foot", penampilan tiga pemain untuk pertama kalinya bersama timnas dalam satu pertandingan terjadi untuk pertama kalinya sejak 22 September 2022, ketika Benoît Badiashile, Youssouf Fofana, dan Randal Kolo Muani tampil untuk pertama kalinya bersama timnas Prancis melawan Austria.













Grp. 1 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Belgium BEL 2 1 1 0 2 0 +2 4 S M 2 France FRA 2 1 1 0 1 0 +1 4 S M 3 Italy ITA 2 1 0 1 4 3 +1 3 M K 4 Turkiye TUR 2 0 0 2 1 5 -4 0 K K Championship Playoff Play-off degradasi Degradasi



