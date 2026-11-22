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Kekalahan telak Hamburg dari rivalnya, Werder Bremen, berubah menjadi pemandangan memprihatinkan di luar lapangan. Kerusuhan pecah di tribune tim tamu, mulai dari pembakaran sejumlah kursi hingga perusakan fasilitas stadion. Tindakan tersebut memicu kemarahan luas dan kembali memantik perdebatan soal ulah sebagian suporter yang kebablasan.

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Menurut harian Jerman Bild, sejumlah suporter Hamburg membakar beberapa baris kursi di tribune tim tamu Stadion Weser setelah timnya kalah empat gol tanpa balas dari Werder Bremen dalam Derbi Utara. Media tersebut menjelaskan bahwa kerusakan terjadi di tribune 115 dan 117, serta di toilet yang diperuntukkan bagi suporter tim tamu.

Ulah tersebut tidak berhenti pada perusakan kursi. Toilet di tribune suporter Hamburg juga dirusak, dengan indikasi bahwa kerusakan itu dilakukan secara sengaja. Hal ini membuat insiden tersebut kian serius, terlebih kejadian serupa juga terjadi pada laga derbi sebelumnya di Bremen pada 18 April 2026, ketika salah satu toilet di tribune tim tamu dibakar.

Insiden itu bahkan menuai kekecewaan di kalangan suporter Hamburg sendiri. Klub suporter tim langsung menyatakan penolakan atas kejadian tersebut, menegaskan tidak terlibat dalam aksi perusakan yang dilakukan sebagian suporter, dan menekankan bahwa merusak fasilitas stadion sama sekali tidak mencerminkan budaya mendukung tim yang ingin mereka jaga.

Dalam pernyataannya, klub suporter tersebut menyebut toilet di tribune tim tamu sengaja dirusak pada waktu yang berdekatan dengan pertandingan. Mereka menegaskan bahwa tindakan semacam itu tidak ada hubungannya dengan budaya suporter yang setiap hari berusaha mereka rawat, sebuah kecaman tegas terhadap peristiwa yang terjadi setelah derbi.

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Kerusuhan tersebut melengkapi malam yang kelam bagi Hamburg, setelah tim itu menelan kekalahan menyakitkan 0-4 dari Werder Bremen. Tuan rumah mendominasi pertandingan dan sukses memenangi Derbi Utara berkat permainan menyerang yang tajam, sementara tim tamu tak mampu meredam ancaman mereka sepanjang laga.

Dari sisi gol, sang kapten Marco Friedl membuka keunggulan Werder Bremen, sebelum Justin Njinmah menambah dua gol. Niclas Füllkrug kemudian melengkapi empat gol tuan rumah di masa injury time. Tuan rumah pun meraih kemenangan besar, sedangkan suporter Hamburg meninggalkan stadion dengan pahitnya kekalahan, dalam malam ketika dampak kekalahan merembet dari skor telak hingga aksi perusakan dan pembakaran di tribune.