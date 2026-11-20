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Bayern Munich harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Koln dalam laga yang digelar Jumat malam di Allianz Arena, dalam lanjutan pekan kesepuluh Bundesliga.

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Laga ini diwarnai kejutan cepat dari tim tamu, di samping cedera yang dialami duo Harry Kane dan Michael Olise.

Bayern memasuki pertandingan dengan misi melanjutkan tren positif dan mempertahankan rekor tak terkalahkan di kompetisi, setelah mengawali musim dengan kuat yang menempatkan mereka di puncak klasemen. Sementara itu, Koln berharap bisa meraih hasil positif melawan salah satu kandidat terkuat juara.

Koln mengejutkan tuan rumah lewat gol cepat pada menit ke-12. Mikey Moore memanfaatkan ruang di lini pertahanan Bayern dalam serangan balik cepat yang dimotori Said El Mala, yang mengirim bola kepada rekannya di kotak penalti. Moore kemudian menerima umpan tumit, berhadapan dengan kiper Jonas Urbig, lalu sukses melewatinya dan menceploskan bola ke gawang.

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Bayern Munich berusaha segera membalas gol tersebut dan mengambil alih kendali permainan dengan mengandalkan pergerakan Michael Olise dan Lennart Karl. Namun, organisasi pertahanan tim tamu menyulitkan tuan rumah untuk menembus gawang Marvin Schwäbe.

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Bayern menerima pukulan dini ketika penyerang asal Inggris Harry Kane keluar lapangan pada menit ke-20 setelah merasakan sakit yang memaksanya meninggalkan lapangan untuk mendapatkan perawatan. Pelatih Vincent Kompany pun melakukan pergantian darurat dengan memasukkan Tom Bischof sebagai penggantinya, sekaligus mengubah sejumlah peran di lini serang.

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Masalah Bayern tidak berhenti di situ, tetapi tim berhasil memulihkan keseimbangan sebelum turun minum. Nathaniel Brown menyamakan kedudukan pada menit ke-37 lewat tembakan keras mendatar dari luar kotak penalti yang bersarang di sisi tiang, memanfaatkan umpan Tom Bischof. Gol itu mengembalikan laga ke titik awal sekaligus memberi suntikan moral penting bagi tuan rumah.

Memasuki babak kedua, Kompany terpaksa melakukan pergantian lagi karena Michael Olise tidak mampu melanjutkan pertandingan akibat cedera. Tim Binder masuk menggantikannya pada menit ke-46 sekaligus menjalani debutnya di Bundesliga.

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Menit-menit berikutnya diwarnai jual beli serangan. Lennart Karl nyaris membawa Bayern unggul pada menit ke-54 setelah menerima umpan terobosan di kotak penalti, tetapi tembakannya melenceng tipis di sisi kiri gawang.

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Di sisi lain, Koln hampir kembali unggul pada menit ke-57 ketika Mikey Moore memimpin serangan berbahaya dan mengirim bola kepada Said El Mala, yang langsung melepaskan tembakan. Namun, Urbig melakukan penyelamatan gemilang, lalu kembali bersinar saat menghalau tembakan Linton Maina dari bola muntah untuk menjaga skor imbang.

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Bayern mencoba memanfaatkan dominasi penguasaan bola untuk menekan pertahanan Koln, tetapi tim tamu tetap solid dan mampu menutup ruang gerak tuan rumah, sambil mengandalkan transisi cepat yang berulang kali mengancam gawang Urbig.

Kompany kembali melakukan perubahan pada menit ke-70 dengan memasukkan Min-jae Kim dan Jamal Musiala untuk menggantikan Dayot Upamecano dan Konrad Laimer, demi menghidupkan permainan tim di menit-menit akhir. Sementara itu, Koln melakukan pergantian untuk menjaga keseimbangan lini belakang.

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Meski unggul jelas dalam penguasaan bola dan peluang, Bayern gagal mengubah dominasinya menjadi gol kedua, berkat kokohnya pertahanan Koln dan penampilan gemilang kiper mereka.

Dengan hasil ini, Bayern Munich kehilangan dua poin di kandang sendiri dan kini mengoleksi 22 poin setelah gagal memanfaatkan keunggulan di lapangan. Sementara itu, Koln pulang membawa hasil positif yang berharga melawan pemuncak klasemen, dalam laga yang menunjukkan betapa sulitnya pertandingan ini dan menambah kekhawatiran Bayern akibat cedera Kane dan Olise.