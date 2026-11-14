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Timnas Brasil menelan kejutan besar setelah takluk dari Jepang dengan skor 2-3, dalam laga persahabatan yang mempertemukan kedua tim pada hari Sabtu ini di Stadion Nasional di Singapura, sebagai bagian dari tur Asia Selecao selama jeda internasional bulan November ini, dalam sebuah pertandingan yang menahan napas para penonton hingga detik-detik terakhirnya, serta diwarnai dengan dinamika yang menegangkan dan insiden disiplin yang panas dengan pelatih Italia Carlo Ancelotti dan bintang Barcelona Raphinha sebagai tokoh utamanya.

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Kekalahan ini bukan sekadar hasil buruk dalam laga uji coba biasa bagi timnas Brasil, melainkan mengandung nuansa balas dendam bagi Jepang, yang berhasil membalas kekalahan atas Selecao, setelah sebelumnya timnas mereka kalah dari Brasil dengan skor 1-2 pada babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Hasil ini juga menjadi pukulan baru bagi Ancelotti, yang menerima kekalahan kelimanya bersama timnas Brasil dalam 21 pertandingan yang ia tangani, sebuah indikator yang memunculkan pertanyaan seputar sejauh mana stabilitas performa di bawah kepemimpinannya.

Awal menggebrak dari Jepang: dua gol dalam empat menit

Timnas Jepang mengejutkan tamunya dengan awal menyerang yang kuat, dan tidak menunggu lama untuk mendiktekan kehendaknya dalam pertandingan, ketika Takefusa Kubo membuka keunggulan pada menit ke-15, setelah memanfaatkan umpan matang dari rekannya Ritsu Doan, lalu menerobos ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan dengan kaki kirinya yang bersarang di gawang kiper Moresco, menandai keunggulan Samurai Biru.

Tuan rumah tidak memberi timnas Brasil kesempatan untuk memulihkan keseimbangannya, setelah mereka menggandakan keunggulan hanya empat menit kemudian, tepatnya pada menit ke-19, menyusul umpan silang mendatar yang istimewa dari Shuto Nakano ke dalam kotak penalti, yang disambut Kaito Nakamura dengan tembakan tenang dan akurat yang menghujam sudut kanan gawang Moresco, membuat misi Selecao semakin rumit, di tengah kondisi kekacauan di barisan mereka.

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Vinicius bangkit: dua gol yang menghidupkan kembali Brasil

Dalam keadaan tertinggal dua gol, timnas Brasil membutuhkan sentuhan individu yang mengembalikan mereka ke dalam atmosfer pertandingan, dan itulah yang dilakukan Vinicius Junior pada menit ke-33, ketika ia menerima umpan dari Bruno Guimaraes di depan kotak penalti, sebelum melepaskan tembakan keras yang memukau sehingga kiper Jepang tidak mampu menanganinya, hingga bola bersarang di jala dan bintang Real Madrid itu memperkecil ketertinggalan.

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Arti penting gol itu tidak terbatas pada mengembalikan Brasil ke dalam pertandingan, melainkan mengandung makna khusus bagi Vinicius, yang membutuhkan pemulihan kepercayaan dirinya di depan gawang, di tengah tekanan yang kian meningkat akibat menurunnya rata-rata ketajamannya bersama Real Madrid. Tembakan keras itu hadir untuk memberi pemain tersebut dorongan moral, sekaligus menegaskan kemampuannya menciptakan perbedaan ketika ia mendapatkan ruang dan peluang yang tepat.

Sementara Jepang berusaha mempertahankan keunggulannya, Vinicius kembali mencuri sorotan pada menit ke-75, setelah menerima umpan lain dari Bruno Guimaraes, lalu melepaskan tembakan keras yang membentur tiang kiri sebelum merobek jala, menandai keberhasilan Brasil menyamakan kedudukan dengan skor 2-2. Dengan demikian, bintang Real Madrid itu berhasil mengembalikan Selecao ke titik awal, setelah sebelumnya tim tertinggal dua gol, memberi para pendukungnya harapan besar untuk membalikkan keadaan.

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Dua gol itu juga mengandung arti pribadi yang besar bagi Vinicius, setelah ia mengakhiri periode puasa golnya, sebab ia belum menjebol gawang dengan seragam timnas Brasil sejak September lalu, sementara gol terakhirnya bersama Real Madrid tercatat pada Agustus lalu. Kembalinya ketajamannya hadir pada momen yang penting, sehingga ia mengirimkan pesan menenangkan kepada para pendukung klub Kerajaan tersebut, sekaligus menegaskan bahwa naluri golnya belum kehilangan kilaunya meski melewati periode yang sulit.

Kartu merah dan kekacauan: Jepang melepaskan pukulan telak

Sementara timnas Brasil mengira telah menyelamatkan diri dari kekalahan setelah bangkit dari ketertinggalan dua gol, Jepang melepaskan pukulan telak pada waktu tambahan, ketika Tatsuhiro Sakamoto berhasil mencetak gol kemenangan pada menit ke-90+1, menyulut perayaan Jepang dan memberi timnas negaranya kemenangan dramatis dengan skor 3-2.

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Pertandingan ini menyaksikan ketegangan yang besar di pinggir lapangan, setelah Ancelotti diusir keluar, sebuah insiden yang menambah panasnya menit-menit akhir, bersamaan dengan kartu merah untuk Raphinha, yang tidak akan bisa tampil bersama Brasil dalam laga mereka berikutnya menghadapi Singapura.

Kemarahan berlanjut hingga setelah peluit panjang, setelah para pemain timnas Brasil dan anggota staf teknis menghampiri wasit untuk memprotes sejumlah keputusannya, sehingga memaksa petugas keamanan turun tangan untuk melindungi tim wasit dan meredakan situasi.

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Laga melawan Jepang merupakan perhentian pertama dalam program timnas Brasil selama tur Asianya, yang di dalamnya Ancelotti berupaya menguji sejumlah pemain dan menilai sejauh mana kesiapan mereka, sebelum memantapkan pilihan-pilihan taktisnya pada ajang-ajang mendatang.

Selecao dijadwalkan menutup pemusatan latihannya dengan menghadapi timnas Singapura, Selasa mendatang, di stadion yang sama, dalam pertandingan yang akan menjadi kesempatan bagi pelatih Italia tersebut untuk memperbaiki kesalahan yang muncul saat menghadapi Jepang, serta memulihkan keseimbangan setelah malam yang berakhir dengan kekalahan menyakitkan, meski Vinicius tampil gemilang dengan dua golnya.