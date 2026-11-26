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Tak seorang pun menduga mereka akan kembali bersatu di lapangan, dan tak seorang pun membayangkan kenangan itu akan kembali secepat ini. Namun, sepak bola Argentina kini bersiap menyambut malam istimewa yang akan lama dikenang sejarah, setelah dipastikan secara resmi bahwa legenda Lionel Messi akan hadir dalam laga perpisahan mantan rekan setimnya, Carlos Tevez.

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Pengumuman itu disampaikan pada hari ini, Kamis, dan langsung membangkitkan antusiasme suporter di Argentina maupun di luar negeri, terlebih karena Messi sebelumnya pada tahun ini telah mengumumkan pensiun dari sepak bola internasional. Ia mengakhiri perjalanan panjang bersama timnas Argentina, perjalanan yang dipenuhi air mata dan kegembiraan, serta berakhir dengan kejayaan.

Meski telah pensiun, Messi memutuskan untuk kembali satu kali lagi, menurut laporan "The Touchline" , bukan demi turnamen atau gelar, melainkan demi seorang sahabat dan mantan rekan setim yang pernah berbagi seragam Argentina dengannya di momen-momen tersulit sekaligus terindah. Ini adalah kepulangan demi kesetiaan, demi malam perpisahan yang layak bagi nama besar seperti sang Apache.

Laga perpisahan Tevez dijadwalkan berlangsung pada 20 Desember mendatang di Stadion "La Bombonera", markas Boca Juniors, klub yang membesarkan nama Tevez dan menjadi pintu pertamanya untuk bersinar di Eropa dan dunia. Di sana, di stadion yang memahami arti gairah dan kegilaan, sang Apache akan menampilkan tarian terakhirnya.

Akun resmi laga tersebut, "adios apache", mengunggah foto Messi berseragam timnas Argentina di Instagram, disertai pesan yang menyentuh: "Messi dan Tevez berbagi seragam timnas Argentina dan bermain bersama dalam banyak kesempatan, seperti Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan dan Copa America 2011."

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Akun itu menambahkan: "Mereka akan kembali bersatu dalam malam yang bersejarah. Sungguh sebuah kehormatan besar dapat menyambut pemain terbaik dunia di tarian terakhir sang Apache. Leo Messi, La Bombonera menantimu."

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Akun tersebut melanjutkan: "Messi tidak perlu diperkenalkan. Dia adalah kapten yang membawa Argentina menjuarai Copa America 2021, lalu Piala Dunia 2022 di Qatar, kemudian Copa America 2024. Kariernya tiada duanya: delapan Ballon d'Or, perjalanan legendaris bersama Barcelona, periode istimewa bersama Paris Saint-Germain, dan fase saat ini bersama Inter Miami. Namun, di atas segalanya, dia mewakili generasi yang telah lama menanti untuk melihatnya menjadi juara dunia."

Adapun Tevez secara resmi mengumumkan pensiun dari sepak bola pada 2022, setelah karier gemilang yang membawanya berpindah dari Boca Juniors, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus, hingga Shanghai Shenhua, sebelum akhirnya kembali ke tempat segalanya bermula.

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Messi tidak akan sendirian pada malam itu. Sejumlah bintang sepak bola Argentina dan dunia juga akan ambil bagian dalam laga perpisahan tersebut, dipimpin oleh Juan Román Riquelme, Martín Palermo, Sergio Agüero, dan Gabriel Omar Batistuta, bersama para legenda Gianluigi Buffon, Patrice Evra, dan Rio Ferdinand.

Akun tersebut menutup pesannya: "Ini bukan sekadar laga perpisahan, melainkan malam untuk menghormati satu generasi utuh, malam bagi para sahabat lama untuk bertemu sekali lagi di atas rumput hijau. Seluruh rakyat Argentina mendambakan menjadi bagian dari malam yang tak akan terulang ini. Leo Messi, La Bombonera menantimu. Seluruh dunia menantimu."