Stadion Camp Nou, markas Barcelona, bersiap menyambut El Clasico keduanya sejak tim kembali dari pengasingan di Montjuic dan dimulainya proyek renovasi, dalam pertandingan yang dinanti melawan Real Madrid yang akan digelar Minggu mendatang.

Seperti yang biasa terjadi pada malam-malam besar, menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", momen itu akan diwarnai pertunjukan mozaik raksasa yang akan menutupi seluruh sisi stadion, sebuah tradisi tua yang dimulai oleh kelompok suporter "Penya Almogavers" pada 1992, dan terus berlanjut untuk memberikan dimensi estetika yang luar biasa pada El Clasico.

El Clasico pertama setelah kembali ke Camp Nou telah digelar pada 10 Mei lalu, dan berakhir dengan kemenangan Barcelona 2-0 serta memastikan gelar La Liga secara resmi. Hari itu tribun pertama dan kedua tertutup penuh oleh kartu-kartu biru dan merah yang membentuk logo klub dan tulisan "FORÇA BARÇA".

Namun kali ini, klub Catalan itu merahasiakan isi pesan baru tersebut, dengan koordinasi bersama seluruh asosiasi suporter, agar menjadi kejutan pada laga yang dinanti.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Surat kabar itu menegaskan bahwa Camp Nou akan terisi penuh. Pada El Clasico Mei lalu, Barcelona meraih pendapatan tertinggi dalam sejarahnya melawan Real Madrid, setelah penjualan tiket mencapai 16,5 juta euro, dengan kehadiran 62.213 penonton yang mendorong tim mereka menuju kemenangan.

Target kini jelas: melampaui angka tersebut

Seluruh data menunjukkan kemungkinan memecahkan rekor tersebut, dan alasannya terletak pada perluasan baru kursi VIP. Sejak awal bulan ini, bersamaan dengan dimulainya pertandingan tim di kandang, tribun kedua kini memiliki empat baris penuh untuk VIP yang mengelilingi seluruh stadion, menggantikan satu atau dua baris saja seperti sebelumnya.

Namun, hanya tiga hari sebelum peluit awal, tidak tersisa lagi kecuali beberapa kursi yang terbilang, dan menurut sistem harga dinamis yang bergantung pada besarnya permintaan, harga mengalami lonjakan besar sejak dirilis.

Harga tiket umum dimulai dari 299 euro di belakang gawang, dan 1.092 euro di tribun utama, lalu kini mencapai antara 1.109 euro di tribun pertama dan 2.099 euro di bagian tengahnya.

Adapun kursi VIP, dimulai dari 2.400 euro, dan mencapai 8 ribu euro untuk kursi mewah yang terletak tepat di belakang bangku cadangan.



