Malagò: "Pelatih kepala? Bisa saja orang asing. Sebagai direktur teknis, misalnya Maldini dan Baggio"

Kepada surat kabar La Repubblica, presiden baru FIGC, Giovanni Malagò, memaparkan gambaran awal tentang tim nasional yang akan datang. Mengenai pelatih kepala: “Mancini? Saya belum berbicara dengannya dan belum ada klub yang menentang. Pelatih berikutnya harus memiliki antusiasme dan segera mendukung visi ini. Uang akan menjadi topik penting, tetapi harus ada kesediaan penuh. Kami tidak membatasi diri hanya pada kandidat asal Italia”.





Sedangkan untuk posisi Direktur Teknis, rencananya adalah mempercayakan jabatan tersebut kepada seorang mantan pemain sepak bola: “Sebagai Direktur, saya ingin seorang mantan pemain sepak bola; saya sedang menjalin kontak dengan banyak orang: Maldini, Buffon, Del Piero, dan Baggio. Namun, saya belum memutuskan apa pun.”