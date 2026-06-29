Mahrez Terombang-ambing... Al-Ahly Melanggar Janjinya dan Memecat "Sang Penyihir Arab"!

Hubungan antara Al-Ahli Saudi dan bintang Aljazairnya, Riyad Mahrez, telah menjadi salah satu topik paling menarik dalam beberapa jam terakhir, setelah terjadi perkembangan tak terduga yang benar-benar mengubah situasi, meskipun semua indikasi sebelumnya menunjukkan bahwa sang pemain akan tetap bersama tim pada musim depan.

Kapten tim nasional Aljazair tersebut telah berkali-kali menyatakan keinginannya untuk melanjutkan kariernya bersama Al-Ahli, dan laporan media dalam beberapa waktu terakhir juga menyebutkan bahwa manajemen telah memberitahunya bahwa namanya tidak termasuk dalam daftar pemain yang akan dilepas, sehingga mengakhiri spekulasi seputar masa depannya.

Namun, situasi berubah secara tiba-tiba, setelah manajemen Al-Ahly memutuskan untuk mengakhiri hubungan dengan Mahrez sebelum batas waktu yang ditetapkan pada 30 Juni mendatang, di mana kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk membatalkan kontrak secara damai.

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Menurut pernyataan jurnalis Sami Al-Qadi, bintang asal Aljazair tersebut akan menerima kompensasi sebesar 15 juta dolar AS sebagai ganti rugi atas pemutusan kontrak, sehingga ia menjadi pemain bebas dan berhak bergabung dengan klub mana pun selama jendela transfer musim panas.

Keputusan ini bertentangan dengan kabar yang beredar sebelumnya mengenai kelanjutan Mahrez dalam proyek tim, yang memicu perdebatan di kalangan suporter Al-Ahly, terutama karena sang pemain merupakan salah satu pilar utama yang berkontribusi pada kesuksesan-kesuksesan terbaru klub.

Selama masa baktinya bersama Al-Ahly, Mahrez memainkan peran sentral dalam meraih berbagai prestasi, dan menampilkan performa menawan yang menjadikannya salah satu bintang terkemuka di Liga Roshen, sebelum perjalanannya berakhir secara mendadak, sambil menanti pengumuman destinasi barunya dalam beberapa hari ke depan.