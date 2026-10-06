Mahrez Kirim Pesan Menyentuh untuk Suporter Al Ahli Saudi

Pemain Aljazair, Riyad Mahrez, menyampaikan pesan menyentuh kepada para pendukung mantan klubnya, Al Ahli Saudi, menjelang petualangan barunya di Qatar.

Mahrez bermain bersama Al Ahli pada periode 2023 hingga 2026 dan berhasil meraih 3 gelar, 2 di antaranya di Liga Champions Asia Elite serta Piala Super Saudi.

Mahrez berkata melalui akunnya di platform "X": "Seperti yang kalian ketahui, perjalanan saya bersama klub telah berakhir, tetapi saya tidak ingin pergi tanpa menyampaikan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada kalian semua. Periode ini merupakan babak istimewa dalam karier dan hidup saya; di sini saya bertemu dengan orang-orang hebat yang turut membentuk wajah masa depan sepak bola di Kerajaan Arab Saudi".

Bintang Aljazair itu menambahkan: "Saya sangat bangga mengenakan warna klub ini dan berbagi kebahagiaan meraih gelar bersama kalian. Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk membela klub ini".

Mahrez menutup: "Terima kasih kepada dewan direksi, tim pelatih, seluruh staf di balik layar, dan rekan-rekan pemain atas segalanya; terima kasih atas dukungan kalian yang terus-menerus hari demi hari. Saya berharap kalian menikmati perjalanan ini sebagaimana saya menikmatinya. Sampai jumpa".

Mahrez bersiap untuk menjalani petualangan baru bersama klub Qatar, Al Shamal.







