Kembalinya Magis 'Si Pembunuh Berwajah Bayi' Ole Gunnar Solskjaer Di Manchester United

Senyum Ole Gunnar Solskjaer kembali melebar. Wajahnya tampak berbinar-binar. Betapa tidak, yang sempat terseok-seok di tangannya, kini mulai bisa kembali menikmati statusnya sebagai tim top.

Kemenangan meyakinkan 3-0 atas di perdelapan-final Piala FA, membuat The Red Devils kini mencatatkan sembilan pertandingan tanpa terkalahkan di berbagai kompetisi.

Enam kemenangan berhasil dibungkus United, dengan tiga pertandingan lainnya berakhir hasil imbang.

Ole pun mengukir rekor tersendiri. Pasalnya, rentetan hasil positif di atas jadi yang terpanjang untuk saat ini bila dibandingkan dengan catatan kontestan Liga Primer Inggris mana pun.

9 - Manchester United are currently unbeaten in nine matches in all competitions (W6 D3), the longest current run of any Premier League side, and their best run since February 2019 when they went unbeaten through Ole Gunnar Solskjær's first 11 games in charge. Revitalised. pic.twitter.com/6KyzFRQA5U