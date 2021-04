Magis Didier Drogba Mampu Hentikan Perang Saudara Di Pantai Gading

Didier Drogba memiliki reputasi yang begitu hebat sepanjang kariernya bermain sepakbola, menjadi legenda Chelsea setelah mengabdi di Stamford Bridge selama sembilan tahun.

Namun, prestasinya di sana, atau bahkan ketika menjadi bintang kemenangan atas Bayern Munich di final Liga Champions yang menjadi satu-satunya trofi The Blues, tidak ada bandingan dengan apa yang dilakukannya di negaranya, Pantai Gading.

Kembali pada era 2000-an, sang legenda sepakbola Pantai Gading mampu menghentikan perang saudara yang berkecamuk di negara asalnya, seperti yang dilaporkan oleh BBC.

Pada 8 Oktober 2005, Drogba bermain untuk Pantai Gading melawan Sudan dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2006, mereka wajib meraih hasil yang lebih baik dari pesaing terdekat, Kamerun yang melawan Mesir pada malam yang sama, untuk bisa melaju.

Pantai Gading memenangkan laga tersebut, dengan bintang Liga Primer Inggris, Drogba, Didier Zokora, Emmanuel Eboue, dan Kolo Toure memperkuat tim. Setelah peluit panjang, Kamerun ditahan imbang 1-1 oleh Mesir, dengan hanya beberapa menit tersisa dan mendapatkan penalti.

Beruntung bagi Drogba dan kawan-kawan, penyerang Kamerun, Pierre Wome gagal mengeksekusi penalti, sehingga memungkinkan Pantai Gading lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

Memang benar, para pemain merayakan kelolosan tersebut secara liar, namun tidak lama kemudian perhatian Drogba beralih ke perang saudara yang telah berkecamuk di negaranya sejak 2002.

Didier Drogba pictured on the day he solely put an end to Ivory Coast's civil war. He asked for their match with Madagascar to be held in a rebel held area, where the entirety of the country united to watch a 5-0 win, & put an end to a 5 year long war.



[3 June, 2007; Bouake] #6 pic.twitter.com/FG8fqxQVk6