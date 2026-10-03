Kasus Negreira semakin mendekati babak baru yang mungkin akan menentukan nasibnya di hadapan peradilan Spanyol, setelah berakhirnya tahap penyelidikan awal. Sementara itu, perhatian tertuju pada sidang dengar pendapat akhir yang dijadwalkan pada November mendatang, di tengah perkiraan bahwa proses hukum akan berlangsung hingga pertengahan tahun 2027 sebelum keputusan final dikeluarkan.

Menurut surat kabar Spanyol "Mundo Deportivo", Hakim Alejandra Gil telah mengakhiri penyelidikan awal setelah menolak permintaan Real Madrid untuk memperpanjangnya selama 6 bulan tambahan. Pengadilan akan mendengarkan sejumlah saksi selama November, di antaranya Gerard Lopez, sebelum mengambil keputusan mengenai apakah kasus ini akan dilimpahkan ke persidangan atau dihentikan.

Dengan berakhirnya sidang dengar pendapat, kasus ini memasuki tahap yang menentukan, karena pengadilan harus menetapkan jalur hukum berikutnya.

Perkiraan, menurut surat kabar tersebut, mengindikasikan bahwa keputusan final tidak diharapkan dikeluarkan sebelum pertengahan tahun 2027, mengingat tahapan-tahapan prosedural yang masih harus dilalui kasus ini.

Sejalan dengan proses hukum Spanyol, Real Madrid menekan Asosiasi Sepak Bola Eropa (UEFA) untuk mengaktifkan kembali berkas kasus ini dan mengambil keputusan terkait Barcelona, setelah asosiasi tersebut memulai prosedurnya pada Maret 2023 tanpa mengumumkan sikap final hingga saat ini.

Real Madrid sebelumnya telah menyerahkan laporan kepada UEFA dengan tujuan mendorong penyelesaian berkas tersebut, namun UEFA tidak terikat secara hukum untuk menunggu hasil pengadilan Spanyol sebelum mengambil keputusannya, yang berarti UEFA dapat bergerak secara independen dari proses hukum domestik.

Meski demikian, keputusan peradilan Spanyol tetap menjadi tonggak penting dalam perkembangan kasus ini, di saat perhatian tertuju pada sidang November sebagai langkah berikutnya yang dapat menentukan apakah berkas ini akan sampai ke persidangan atau berhenti pada tahap penyelidikan.