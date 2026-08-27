Madrid jadi kata kunci: Morata kembali ke Spanyol lewat pintu yang mengejutkan

Penyerang asal Spanyol Alvaro Morata gagal mengamankan tempatnya di dalam skuad Como di bawah asuhan Cesc Fabregas, dan tampaknya masa depannya, di usia tiga puluh tiga tahun, berada di luar Liga Italia.

Selain itu, mendekatnya Moise Kean ke klub Italia tersebut, yang tampaknya tak terelakkan, menutup pintu bagi mantan pemain Real Madrid dan Atletico Madrid itu untuk meraih posisi inti.

Dalam konteks ini, tampaknya Morata, yang namanya telah dikaitkan dengan banyak tim, telah membulatkan tekadnya, dan menurut program radio "El Larguero" di stasiun COPE, Leganes akan menjadi tujuan mengejutkannya.

Radio tersebut menambahkan, sebagaimana dikutip surat kabar "Mundo Deportivo", bahwa prioritas pemain tersebut adalah tinggal di ibu kota Spanyol, dan dari sinilah muncul pilihannya kepada Leganes.

Menurut sumber yang sama, mantan pemain internasional Spanyol itu akan bergabung dengan Leganes dengan status pinjaman dari Como.

Surat kabar tersebut menambahkan: "Orang-orang terdekat Morata membenarkan kesepakatan itu, yang saat ini sedang dinegosiasikan. Ini bukanlah proses yang mudah, mengingat Leganes adalah tim divisi kedua, tetapi jika segala sesuatunya berjalan dengan baik, maka Morata akan menjadi penyerang nomor 9 Leganes musim ini. Ia sangat ingin tinggal di Madrid".

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