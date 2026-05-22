Luuk de Jong (35) mengumumkan keputusan besar terkait masa depannya

Luuk de Jong akan hengkang dari FC Porto setelah hanya satu musim, demikian dikonfirmasi oleh penyerang berusia 35 tahun itu kepada Algemeen Dagblad. De Jong sebenarnya bisa memperpanjang kontraknya yang akan berakhir, tetapi ia memutuskan untuk tidak menerimanya.

De Jong masih dalam proses pemulihan dari cedera ligamen yang parah. Dalam wawancara dengan AD, mantan kapten PSV ini menekankan bahwa ia untuk saat ini tetap membuka semua opsi. “Melanjutkan atau berhenti, saya membiarkan semua opsi terbuka musim panas ini.”

De Jong menjalani operasi lutut pada Desember lalu dan proses rehabilitasinya berjalan sesuai jadwal. “Para dokter melihat lutut saya sudah stabil dan saat saya membebani lutut itu, tidak ada reaksi,” katanya. Kembalinya ke lapangan diperkirakan baru pada akhir Agustus, sembilan bulan setelah mengalami cedera.

Justru karena itulah De Jong memutuskan untuk tidak menandatangani kontrak baru di Porto. “Saya telah mengatakan kepada klub: ‘Dalam situasi ini, saya tidak akan menandatangani kontrak baru. Itu tidak terasa tepat. Baik bagi diri saya sendiri maupun bagi kalian.’” Penyerang ini berangkat ke Portugal tahun lalu dengan penuh ambisi untuk apa yang ia gambarkan sebagai ‘petualangan indah sekali lagi’.

FC Porto sebenarnya ingin mempertahankannya lebih lama. Menurut De Jong, juara Portugal itu menyatakan bahwa masa singkatnya di Estádio do Dragão membuatnya ingin lebih. “Klub merasa sayang. ‘Kamu baru bisa bermain dalam lima pertandingan, tapi bagi kami ini membuat kami ingin lebih,’ kata mereka.” De Jong sendiri juga menyebutnya sayang, tapi ia menambahkan: “Kita juga harus realistis.”

Kembalinya ke Belanda tidak mungkin terjadi. Pemain berpengalaman ini baru-baru ini dikaitkan dengan FC Twente, klub tempat karier profesionalnya dimulai, tetapi dia tidak mau mendengarnya. “Saya bisa jelaskan: di Belanda, saya hanya bermain untuk satu klub, PSV. Dan di Eindhoven, saya telah mengakhiri karier dengan indah. Itu adalah klub saya, tetapi kembalinya sebagai pemain di PSV tidak lagi menjadi pilihan.”

Bahkan, pensiun total dari sepak bola profesional kini menjadi salah satu kemungkinan. “Ya, itu juga salah satu kemungkinan.” Penyerang tersebut mengatakan bahwa selama masa rehabilitasi yang panjang, ia banyak merenungkan karier dan masa depannya. “Saya akan berusia 36 tahun pada bulan Agustus. Tidak ada keinginan yang belum terpenuhi, tidak ada hal yang harus saya kejar lagi.”