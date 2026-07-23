Luka Modric (40) membuat kejutan dengan keputusan besar soal masa depannya

Luka Modric telah memperpanjang kontraknya di AC Milan, demikian diumumkan klub Italia itu melalui kanal resminya. Gelandang Kroasia berusia 40 tahun itu telah menandatangani kontrak baru hingga pertengahan 2027.

Kontrak Modric berakhir pada 30 Juni 2026, yang membuat sang gelandang berstatus bebas transfer. Pemenang Ballon d’Or itu sebelumnya menyatakan baru akan mengambil keputusan soal masa depannya setelah Piala Dunia 2026, tetapi kini ia telah menentukan pilihannya. Meski akan berusia 41 tahun pada akhir musim panas ini, Modric masih belum ingin berhenti.

“Sejak kedatangannya, Luka menjadi pemain kunci di lini tengah AC Milan dan telah menempatkan pengalaman serta kualitasnya, baik di dalam maupun di luar lapangan, untuk kepentingan tim dengan kerendahan hati dan gairah yang besar,” demikian pernyataan AC Milan di situs resmi klub.

“Pemain Kroasia itu, salah satu pemain terbaik dan paling ikonik dalam sepakbola dunia, akan melanjutkan perjalanannya dengan seragam AC Milan dengan ambisi mencapai tonggak penting baru. Modrić akan tetap mengenakan nomor punggung 14 di AC Milan.”

Dengan demikian, pemain veteran Kroasia itu tetap menjadi bagian dari proyek baru Milan di bawah pelatih Rúben Amorim. Pelatih asal Portugal itu ditunjuk untuk mengawali era baru di Rossoneri.

Modric bergabung dengan AC Milan dengan status bebas transfer pada musim panas 2025, setelah menutup periode impresifnya bersama Real Madrid. Pada musim pertamanya di Italia, ia berkembang menjadi sosok andalan di lini tengah.

Pemain Kroasia itu tampil dalam 37 pertandingan resmi untuk Milan, dengan catatan dua gol dan tiga assist. Di Piala Dunia 2026, ia juga bermain dalam keempat pertandingan Kroasia, sebelum Portugal mengakhiri turnamen runner-up dunia 2018 itu di babak 16 besar.