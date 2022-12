Bagaimana Piala Dunia Akan Mengingat Luis Suarez? Warisan Striker Uruguay Ditentukan di Qatar!

Kami mungkin tidak seharusnya mengunggah ini di salah satu situs jurnalisme sepakbola paling berpengaruh di internet, tapi sebenarnya tidak masalah untuk apa yang kami tulis di sini tentang Luis Suarez.

Bukannya idak akan jadi menarik. Bukan berarti itu tidak benar. Bukan berarti bintang Uruguay itu tidak lebih dari layak mendapat artikel bagus saat ia meneruskan obor ke generasi penerus pada Piala Dunia terakhirnya.

Hanya, Anda sudah memutuskan apa yang Anda pikirkan tentang Luis Suarez. Anda mungkin mengira sang penyerang adalah seorang pahlawan, merujuk pada lusinan gol yang ia cetak untuk Ajax, Liverpool, Barcelona, dan untuk negaranya, tujuh di antaranya tercipta dalam hajatan sepakbola empat tahunan paling bergengsi.

Atau, Anda melihatnya sebagai antagonis, mengingat saat-saat dia berada di titik panas Piala Dunia, apakah itu ‘handball’ di garis gawang pada 2010 melawan Ghana, menggigit bek Italia Giorgio Chiellini pada 2014 (atau yang terjadi di level klub), cedera kepala palsu pada 2018 melawan Portugal – atau peristiwa apa pun yang akan dia alami di Qatar 2022.

Jadi, yang mana dia? Pencetak gol brilian? Penghasut yang tidak tahu malu? Atau sesuatu di antaranya?

"Anda ingin dikenang lebih dari apa pun sebagai orang Uruguay, warisan yang tersisa di sepakbola, untuk sejarah, untuk semua yang saya lakukan bersama tim nasional," ucap Suarez kepada ESPN Brasil, tahun lalu.

"Di tingkat dunia, saya beruntung dikenal karena rekam jejak saya, tapi warisan tim nasional adalah hal yang paling membuat saya bangga,” tambahnya.

Warisan yang dimaksud Suarez dapat didefinisikan–atau mungkin didefinisikan ulang–di Qatar.

Mungkin kontroversi sekarang lebih tentang Suarez yang bahkan masih berada di lapangan untuk Uruguay. Dalam pertandingan pembuka saat diimbangi Korea Selatan 0-0, pemain No.9 itu tidak melakukan satu tembakan pun dan hanya melakukan dua sentuhan di kotak penalti lawan.

Ada sejumlah perdebatan, mengenai apakah Suarez layak mempertahankan posisinya sebagai starter. Mungkinkah Uruguay akan menurunkan pahlawan nasional yang membantu mereka lolos ke Piala Dunia 2022.

Tapi, La Celeste nyaris melewatkan turnamen ini setelah awal yang buruk pada fase kualifikasi, tapi mengucapkan selamat tinggal kepada pelatih tercinta Oscar Tabarez setelah lebih dari 15 tahun memberi kesempatan baru.

Bos baru Diego Alonso memanfaatkan peluang tersebut, memimpin Uruguay untuk menutup kualifikasi CONMEBOL dengan empat pertandingan tidak terkalahkan dengan satu-satunya hasil minor tahun ini hadir dalam pertandingan persahabatan melawan Iran, September lalu.

Tapi Alonso tidak menendang veteran seperti Suarez ke tepi jalan. Sebaliknya, ia bersandar pada mereka. Suarez mencetak gol di tiga dari empat laga kualifikasi terakhir saat ia finis kedua di daftar topskor CONMEBOL.

“Dia selalu memberi saya perasaan aman, memiliki seseorang yang pada hari pertama saya duduk untuk mengobrol dengannya dia mengatakan kepada saya, 'Diego, saya ingin bermain, tapi jika saya harus menjadi pemain pengganti, saya akan ada di situ. Saya adalah salah satu penggemar rekan satu tim saya, tim nasional, dan Anda'," ujar Alonso pada konferensi pers musim semi ini.

"Itu menegaskan tentang apa arti Luis Suarez,” tambahnya.

Tim nasional tentu saja tempat yang menyenangkan baginya. Lihat foto yang dia unggah di media sosial, sambil tertawa terbahak-bahak saat melakukan peregangan di kamp latihan Uruguay yang dipayungi matahari Timur Tengah.

Tapi untuk sesuatu yang menjadi prioritas, persiapan sang pemain untuk turnamen ini sangat buruk.

Dilepas Atletico Madrid dan dengan beberapa peminat dari Eropa lainnya, Suarez mendengar tawaran dari klub-klub di Amerika.

Desas-desus mengaitkannya ke River Plate, ke MLS, dan ke Meksiko, tapi klub raksasa Uruguay Nacional, tempat ia melakoni debut profesional, membawanya kembali ke Montevideo.

Of course Luis Suarez scored on his league debut for Nacional 🇺🇾 pic.twitter.com/2FwMFDViUa