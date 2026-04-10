Luis Suárez mengejutkan semua orang dengan pernyataan yang mengejutkan

Meskipun telah mengumumkan pensiun dari tim nasional pada September 2024, penyerang veteran Uruguay Luis Suárez, 39 tahun, pintu bagi kemungkinan kembali ke skuad timnas negaranya untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026, yang dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada periode 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

Dalam wawancara dengan surat kabar "El País", Suárez menegaskan bahwa ia akan siap menjawab panggilan tim nasional jika dipanggil oleh pelatih, meskipun ia telah menjauh dari skuad sejak pensiun dari level internasional. Ia mengatakan: "Tim nasional selalu menjadi tujuan utama. Dan dengan mendekatnya Piala Dunia, jika staf teknis merasa membutuhkanmu, bagaimana bisa menolak?"

Dia menambahkan, "Saya tidak akan pernah mengatakan 'tidak' kepada negara saya selama saya masih aktif di lapangan."

Karier yang terus berlanjut meski usia semakin tua

Meskipun usianya sudah 39 tahun, Suarez tetap aktif di lapangan. Musim ini, ia telah bermain dalam 6 pertandingan di Liga Amerika (MLS), di mana hanya satu di antaranya ia mulai sebagai starter bersama timnya, Inter Miami, bersama mantan rekan setimnya di Barcelona, Lionel Messi.

Selama musim 2025, Suárez menampilkan performa yang mengesankan, dengan tampil dalam 50 pertandingan, mencetak 17 gol, dan memberikan 17 assist, yang mencerminkan kemampuannya yang terus berlanjut untuk memberikan dampak di lapangan.

Penampilan internasional terakhir Suárez bersama timnas Uruguay terjadi pada 9 September 2024 melawan Paraguay, dalam pertandingan yang berakhir imbang tanpa gol.

Ikon Generasi Emas

Luis Suárez dianggap sebagai salah satu simbol utama generasi emas sepak bola Uruguay, karena ia telah berpartisipasi dalam empat edisi Piala Dunia, dan berkontribusi dalam kemenangan negaranya di Copa América 2011, serta memiliki karier yang gemilang bersama klub-klub besar seperti Liverpool, Barcelona, dan Atlético Madrid.