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Pelatih Paris Saint-Germain, Luis Enrique, telah mengambil keputusan soal peluang Ousmane Dembele tampil sebagai starter dalam laga melawan Roma pada Rabu, dalam lanjutan matchday kelima fase grup Liga Champions, di tengah absennya sejumlah pemain lini serang tim asal Prancis tersebut.

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Seperti dilaporkan harian asal Catalunya, "Mundo Deportivo", Dembele kini berpeluang masuk susunan pemain inti untuk pertama kalinya sejak mengalami cedera saat melawan Barcelona pada 20 Oktober lalu. Ia absen sejak saat itu, sebelum kembali merumput sebagai pemain pengganti dalam laga terakhir melawan Nice di Liga Prancis.

Winger asal Prancis itu masuk pada menit ke-61 dalam laga melawan Nice yang berakhir dengan kemenangan Paris Saint-Germain 3-2 pada Sabtu lalu. Penampilan tersebut memberikan sinyal positif bagi tim pelatih bahwa ia semakin dekat untuk kembali ke kondisi terbaiknya, setelah cedera tendon lutut yang dialaminya saat menghadapi Barcelona.

Dembele sebelumnya terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-20 dalam laga kontra Barcelona akibat cedera, dalam pertandingan yang dimenangi Paris Saint-Germain dengan skor 4-2. Sejak itu ia absen dari susunan pemain inti, sebelum memulai proses comeback dengan tampil melawan Nice.

Peluang kembalinya Dembele datang pada waktu yang penting bagi Luis Enrique, yang menerima dua pukulan telak setelah dipastikan kehilangan Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue hingga akhir musim karena keduanya mengalami robek ligamen krusiatum anterior.

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Winger asal Georgia itu juga mengalami cedera dalam laga melawan Barcelona, sebelum Doue menyusul pada Sabtu lalu. Alhasil, Paris Saint-Germain kehilangan dua pemain penyerang andalannya dalam waktu singkat, sehingga pelatih asal Spanyol tersebut harus menyusun ulang opsi di lini depan.

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Dengan absennya kedua pemain tersebut, kembalinya Dembele ke susunan pemain inti melawan Roma menjadi langkah penting untuk menambal kekurangan di lini serang. Senny Mayulu dan Maghnes Akliouche menjadi kandidat terkuat untuk mendampinginya di lini depan dalam laga Eropa yang dinantikan tersebut.

Di sisi lain, Ferran Torres, mantan pemain Barcelona, tampaknya tidak termasuk kandidat utama untuk menjadi starter melawan Roma, setelah tidak masuk susunan pemain inti dalam tiga laga terakhir Paris Saint-Germain di fase grup Liga Champions.

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Torres hanya bermain selama 14 menit saat melawan Manchester City dalam laga yang berakhir dengan kemenangan Paris Saint-Germain 4-2. Ia kemudian bermain 70 menit melawan Barcelona setelah masuk menggantikan Dembele pada menit ke-20, lalu tampil selama 30 menit saat timnya menang 6-0 atas Villarreal.

Data tersebut mencerminkan kecenderungan tim pelatih untuk lebih mengandalkan Dembele dalam laga melawan Roma, sebagai upaya menutupi absennya Kvaratskhelia dan Doue sekaligus menjaga daya gedor tim pada fase penting perjalanannya di Liga Champions.

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Paris Saint-Germain saat ini memuncaki klasemen fase liga Liga Champions dengan nilai sempurna 12 poin dari 4 pertandingan. Mereka juga merupakan juara dalam dua edisi terakhir turnamen antarklub Eropa tersebut.