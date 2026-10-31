Mika Godts menjalani pekan yang benar-benar seperti mimpi. Pada Jumat, ia kembali berperan penting bagi Paris Saint-Germain lewat satu gol dan satu assist dalam kemenangan 1-5 atas Le Havre. Seusai laga, diumumkan pula bahwa pemain asal Belgia itu telah menjadi ayah untuk pertama kalinya.

"Ini pekan yang luar biasa baginya: mencetak gol melawan Lyon (akhir pekan lalu, red.) dan menjadi ayah. Selamat kepada sang ibu dan seluruh keluarga!" ujar Luis Enrique mengawali konferensi pers seusai pertandingan. Ia juga sangat memuji kualitas pemain sayap berusia 21 tahun itu.

"Kepercayaan dirinya terus meningkat. Hari ini ia melakukan hampir semuanya dengan baik. Ia punya kemampuan mencetak gol sekaligus memberikan assist. Kemampuan bertahannya berada di level yang sangat tinggi, sesuatu yang penting bagi penyerang PSG, dan saya senang melihat seorang pemain bisa beradaptasi secepat itu," kata Enrique.

Media Prancis pun menilai Godts tampil sangat mengesankan. "Itu bukan gol tersulit dalam kariernya, tetapi menegaskan bahwa performanya terus membaik," tulis Le Parisien. "Di lapangan, Godts bermain sedikit lebih akurat dan tampaknya perlahan mulai menemukan ritmenya. Ia juga mengirimkan umpan silang yang menjanjikan kepada Hakimi untuk hattrick-nya."

Foot Mercato juga menaruh kepercayaan kepada Godts, meski media olahraga Prancis itu menilai ia masih perlu berkembang secara fisik. "Meski ia masih harus menyesuaikan diri dengan intensitas fisik Ligue 1, seperti terlihat dalam beberapa duel ketika ia masih terlalu mudah dikalahkan, ia tetap memberikan dampak, seperti saat melawan Lyon Senin lalu. Pada Jumat, ia mencetak gol keduanya untuk PSG."

Pertandingan berikutnya VIL Champions League 15.00 PSG

Namun, perhatian seusai laga terutama tertuju kepada Achraf Hakimi, yang menjadi bintang malam itu dengan mencetak tiga gol sebagai bek kanan. "Ia bek kanan terbaik di dunia," kata Enrique seusai laga. "Namun, saya tidak lantas antusias karena ia mencetak tiga gol. Yang saya hargai adalah konsistensinya tampil di level tertinggi dan selalu siap bermain. Itu sangat berarti bagi tim kami."

Hakimi sendiri tetap rendah hati di tengah segala pujian. "Tidak, itu bukan pertandingan terbaik dalam hidup saya," ujar pemain asal Maroko itu. "Saya rasa ini malam yang luar biasa, saya sangat puas dengan penampilan saya, dan memang benar ini hattrick pertama saya. Namun, ada pertandingan lain yang lebih emosional dan lebih membekas bagi saya. Tentu saja saya sangat senang dengan kemenangan ini."