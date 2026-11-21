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Paris Saint-Germain menerima pukulan telak saat menghadapi Nice. Penyerang asal Prancis, Désiré Doué, mengalami cedera lutut serius pada babak pertama yang memaksanya meninggalkan lapangan dengan tandu. Muncul kekhawatiran musimnya berakhir lebih cepat dan ia absen dalam agenda-agenda mendatang. Perkembangan ini menempatkan pelatih asal Spanyol, Luis Enrique, di hadapan krisis baru terkait opsi lini serang tim ibu kota Prancis tersebut.

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Harian Spanyol "AS" melaporkan bahwa Doué mengalami cedera saat mencoba melewati salah satu pemain Nice, ketika lututnya terpelintir dengan keras. Ia langsung memberi isyarat kepada staf pelatih untuk meminta digantikan, sebelum tampak kesakitan dan terpukul, lalu meninggalkan lapangan dengan tandu. Momen itu memicu kecemasan di antara rekan-rekan setimnya dan anggota staf pelatih, terlebih karena cedera tersebut sudah tampak mengkhawatirkan sejak detik-detik awal.

Pemain asal Prancis itu dijadwalkan menjalani pemeriksaan medis dalam beberapa jam setelah pertandingan untuk memastikan jenis cedera dan tingkat keparahannya secara akurat. Namun, reaksinya usai terjatuh, ditambah cara ia meninggalkan lapangan, memunculkan kekhawatiran besar soal kemungkinan ia absen dalam waktu lama, bahkan mungkin mengakhiri kiprahnya bersama Paris Saint-Germain pada musim ini, sebelum hasil pemeriksaan dikonfirmasi secara resmi.

Cedera ini terasa makin signifikan mengingat peran Doué dalam laga tersebut. Ia menjadi penentu terciptanya gol kedua tim ibu kota, yang sempat kesulitan menghadapi Nice setelah tertinggal 0-1 di awal pertandingan. Penyerang asal Prancis itu kembali menegaskan kemampuannya memengaruhi hasil laga, sebelum keikutsertaannya berubah menjadi sumber kecemasan bagi tim yang terancam kehilangan salah satu elemen pentingnya di fase krusial musim.

Cedera ini menambah masalah Luis Enrique, yang sudah menghadapi krisis akibat absennya pemain asal Georgia, Khvicha Kvaratskhelia, setelah mengalami robek ligamen krusiatum saat menghadapi Barcelona di Liga Champions. Situasi ini menempatkan pelatih asal Spanyol itu di hadapan tantangan baru untuk menutup absennya pemain-pemain berpengaruh di lini depan, terutama jika pemeriksaan medis memastikan Doué harus menepi lama dan tim kehilangan jasanya hingga akhir musim.

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Seusai pertandingan, Luis Enrique berbicara tentang kondisi pemainnya. Ia mengakui cedera tersebut serius, tetapi menegaskan perlunya menunggu hasil pemeriksaan akhir sebelum menyimpulkan jenis cederanya secara pasti. "Kami harus menunggu hasil pemeriksaan besok, tetapi ini cedera serius, itu jelas. Kami melihatnya di televisi," ujarnya. Ia menambahkan bahwa cedera seperti ini terjadi dalam sepak bola profesional dan tim harus menerima serta menghadapinya, meski situasinya sulit bagi sang pemain maupun klub.

Pelatih Paris Saint-Germain itu menambahkan bahwa ia sempat berbicara dengan Doué setelah cedera, ketika sang pemain menuju ruang ganti. Ia mengungkapkan keyakinannya bahwa Doué mampu pulih dan kembali lebih kuat, namun kembali menegaskan bahwa lama absen dan jenis cedera bergantung pada hasil pemeriksaan medis. Kondisi penyerang asal Prancis itu pun kini dinantikan dengan cemas di internal klub ibu kota, di tengah kekhawatiran kehilangan satu lagi elemen lini serang, serta kemungkinan absennya ia dalam laga melawan Spanyol di perempat final UEFA Nations League yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Maret.