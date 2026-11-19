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Di Bayern Munich, Luis Diaz selalu menjadi pilihan utama saat fit. Barcelona pun pernah ingin mendatangkan pemain asal Kolombia itu.

Direktur olahraga Barca, Deco, hingga kini masih menyesali kegagalan mendatangkan Diaz. Dalam wawancara dengan Catalunya Radio , ketika ditanya pemain mana yang dahulu ingin ia datangkan, Deco menyebut winger kiri Bayern Munich berusia 29 tahun itu.

Namun, transfer pemain yang saat itu membela Liverpool tersebut sangat rumit, terutama karena kondisi keuangan klub asal Catalunya itu. Diaz akhirnya bergabung dengan Bayern Munich seharga €70 juta. Sejak tiba di Munich, Diaz mencatatkan 31 gol dan 24 assist yang luar biasa dalam 62 pertandingan. Saat ini ia absen karena robekan berkas otot.

Selain Diaz, Barca, seperti halnya Bayern Munich, juga mengincar Nico Williams dari Athletic Bilbao pada bursa transfer musim panas itu. Bertolak belakang dengan berbagai laporan media yang mengindikasikan winger Spanyol tersebut akan segera bergabung dengan Barca dan rekan setimnya di tim nasional, Lamine Yamal, Williams akhirnya memperpanjang kontraknya selama sepuluh tahun di Bilbao.

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Sementara itu, Diaz bukan satu-satunya pemain yang direbut Bayern dari incaran klub Catalunya tersebut pada musim panas 2025. Barca juga disebut sempat berada di posisi terdepan untuk mendapatkan Jonathan Tah, tetapi tak bisa menjamin pendaftaran pemain tim nasional Jerman itu karena kesulitan keuangan klub. Tah akhirnya bergabung secara gratis dengan klub pemegang rekor gelar juara Jerman tersebut dan sejak itu menjadi bek tengah utama bersama Dayot Upamecano.