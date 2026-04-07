Luciano Spalletti membandingkan Mohamed Salah dengan mantan pemain Ajax

Luciano Spalletti tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap Francisco Conceição. Pelatih Juventus ini melihat pemain sayap tersebut tampil gemilang setiap pekan di Serie A dan membandingkannya dengan seorang bintang besar. Menurut pelatih berpengalaman tersebut, pemain muda asal Portugal itu memiliki ciri-ciri yang mirip dengan tidak lain dan tidak bukan Mohamed Salah.

Dalam wawancara dengan Sky Italia, Spalletti membahas lebih dalam mengenai kualitas pemain sayap tersebut, yang secara permanen direkrut oleh Si Nyonya Tua pada musim panas lalu. Ia melihat dalam diri Conceição ledakan energi dan kemampuan menggiring bola yang sama yang telah menjadikan pemain asal Mesir dari Liverpool itu sebagai bintang dunia.

Namun, pelatih berpengalaman ini juga melihat masih ada ruang untuk perbaikan pada pemain Portugal tersebut. “Dia harus lebih sering bermain di dalam. Di sayap, dia sudah sering tak terbendung,” kata sang pelatih. Aksi-aksi penyerang ini setiap pekan membuat para bek di Serie A panik, namun Spalletti menuntut lebih banyak fleksibilitas.

Selain penempatannya, Spalletti melihat dua hal penting yang perlu diperbaiki oleh penyerang berusia 23 tahun itu. “Dia harus mengembangkan pengambilan keputusan dan kemampuannya untuk menilai opsi umpan dalam situasi satu lawan satu,”

Pada musim panas 2022, FC Porto meminjamkan Conceição ke Ajax. Di Amsterdam, ia tampil dalam 28 pertandingan. Dalam 28 pertandingan tersebut, pemain asal Portugal itu mencetak satu gol untuk tim Amsterdam, sebelum Porto memanggilnya kembali. Musim panas lalu, pemain sayap tersebut pindah ke Turin dengan biaya 32 juta euro.

Kini setelah Salah mengumumkan akan hengkang dari Liverpool pada akhir musim ini, Anfield dipenuhi dengan spekulasi mengenai penggantinya. Sorotan tampaknya tertuju pada Conceição yang masuk dalam daftar incaran. Kedua pemain memiliki banyak kesamaan dalam gaya bermain. “Itu adalah perbandingan yang tepat,” kata Spalletti.

Musim ini, Conceição telah tampil dalam 35 pertandingan dan mencetak empat gol serta memberikan empat assist.