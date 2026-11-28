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Kiprah Lorenzo Lucca di Napoli kembali mendekati akhir. Napoli telah memasukkan pemain berusia 26 tahun itu ke daftar pemain yang akan dilepas pada bursa transfer musim dingin, menyusul performanya pada paruh pertama musim ini.

Mantan pemain Udinese itu sejauh ini mencatatkan total 13 penampilan, terdiri dari sepuluh di liga dan tiga di Liga Champions, tanpa sekali pun mencetak gol atau meraih kepercayaan penuh di klub.

Karena itu, direktur olahraga Giovanni Manna sejak beberapa hari lalu mulai mencari klub baru bagi sang penyerang, sekaligus pengganti yang lebih menjanjikan dalam urusan mencetak gol untuk Massimiliano Allegri.

Lucca, yang bergaji 2 juta, sangat diminati Genoa. Klub itu siap bergerak pada Januari untuk mengatasi dampak cedera serius yang dialami Lorenzo Colombo. Musim pemain berusia 24 tahun tersebut sudah berakhir setelah ia mengalami robekan ligamen krusiatum anterior kanan pada Minggu.

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Karena itulah Genoa membutuhkan penyerang tengah lain yang mengenal Serie A dengan baik dan tidak memerlukan waktu untuk beradaptasi. Profil Lucca sangat menarik bagi Genoa, yang akan segera berupaya membuka pembicaraan guna meletakkan dasar negosiasi dan menempatkan diri di posisi terdepan.

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Pada saat yang sama, Lucca juga dipantau Sassuolo, yang kurang puas dengan penampilan Kieron Bowie (hanya mencetak satu gol dalam 12 penampilan). Ada kemungkinan Sassuolo memasukkan Sebastiano Esposito ke dalam kesepakatan untuk mengungguli Genoa. Allegri sangat menyukai kemampuan Esposito bergerak di seluruh lini serang.

Ketertarikan juga datang dari Bologna yang, kecuali ada kejutan, akan mengembalikan Artem Dovbyk ke Roma pada awal tahun setelah sang pemain turun dalam urutan pilihan Raffaele Palladino.

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Satu-satunya hal yang pasti saat ini adalah kerja sama Lucca dan Napoli akan berakhir dalam beberapa pekan. Dipinjam dari Udinese pada Juli 2025, lalu dibeli secara permanen enam bulan kemudian dengan total biaya lebih dari 36 juta, Lucca kesulitan membuktikan diri di Napoli. Perpisahan pertama terjadi pada Januari, ketika ia dipinjamkan ke Nottingham Forest dalam kepindahan yang tidak membuahkan hasil.

Pada musim panas, Allegri ingin mempertahankannya karena melihat potensi dalam diri penyerang tengah itu yang layak diasah dan dikembangkan. Namun, kepercayaan tersebut tidak dibalas Lucca dengan penampilan meyakinkan. Kini, ia bersiap untuk kembali hengkang.

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Sementara itu, Manna mulai menjajaki peluang untuk mendatangkan Esposito, Joshua Zirkzee, dan Gustavo Varela. Allegri menunggu tambahan pemain. Untuk naik di klasemen dan mencoba lolos ke play-off Liga Champions, Napoli membutuhkan penguatan di lini serang.