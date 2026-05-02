Lucas Rosa (Ajax) pernah bermain bersama Cristiano Ronaldo: 'Itu tidak selalu berjalan lancar'

Dalam wawancara dengan Algemeen Dagblad, Lucas Rosa mengenang masa-masa bermainnya di Juventus. Bek sayap Ajax yang kini berusia 26 tahun itu sering tampil bersama Cristiano Ronaldo di Turin.

Juventus mendatangkan Rosa ke Eropa pada tahun 2018. Pada akhirnya, pemain asal Brasil ini bermain selama tiga tahun untuk klub raksasa Italia tersebut.

Meskipun tidak pernah debut di tim utama, Rosa menikmati masa-masa bersama Juventus. “Itu adalah tim yang luar biasa, di mana saya belajar banyak sekali sebagai bek. Ada Chiellini, Bonucci, Barzagli, dan De Ligt. Selain itu, ada juga bek sayap seperti Di Sciglio, Cancelo, Cuadrado, dan Alex Sandro.”

Rosa bermain di tim cadangan, tetapi sering berlatih bersama tim utama. Masa-masa di Juventus memberinya kenangan yang indah.

“Setiap musim dimulai dengan pertandingan persahabatan antara tim U-19 dan tim utama. Pertandingan itu secara tradisional digelar di perkebunan keluarga Agnelli, di Villar Perosa. Itu adalah pertandingan pertama Cristiano Ronaldo dengan seragam Juventus. Dan siapa yang bertugas mengawalnya? Haha, saya,” kata Rosa.

Rosa menikmati waktu yang ia habiskan bersama Ronaldo. “Itu aneh. Dia adalah pemain hebat dan atlet luar biasa. Karena saya orang Brasil yang bisa berbahasa Portugis, saya termasuk dalam kelompok yang sering berkumpul bersama Alex Sandro, Douglas Costa, dan Ronaldo. Kami lalu membicarakan segala hal.”

“Saat latihan, dia menyemangati saya dalam bahasa Portugis. Kadang-kadang dia ingin tetap berlatih setelah sesi latihan selesai. Saat itu, saya harus mengoper bola silang kepadanya. Hal itu tidak selalu berjalan lancar, karena saya gugup takut tidak bisa mengoper bola dengan tepat,” kata Rosa, yang menceritakan bahwa Ronaldo sangat pengertian.