Legenda Bayern Munich asal Jerman, Lothar Matthaus, melontarkan kritik tajam kepada Atletico Madrid, menyebut tim Spanyol itu "kotor dan menjijikkan", dalam pernyataannya mengenai pertemuan-pertemuan sebelumnya yang mempertemukannya dengan pelatih mereka, Diego Simeone, ketika yang terakhir masih menjadi pemain di klub Italia, Pisa.

Dalam pernyataan kepada stasiun "NTV Sport", Matthaus mengenang kembali kenangannya bersama Simeone selama ia membela Inter Milan, jelang pertemuan yang dinanti-nanti antara Atletico Madrid dan Bayern Munich, seraya menyebut bahwa pelatih asal Argentina itu mengandalkan tekel-tekel keras selama pertandingan.

Mengenang periode tersebut, Matthaus berkata: "Ia terus menendang," sambil menambahkan bahwa ia merasa perlu mengenakan pelindung tulang kering tambahan akibat tekel-tekel Simeone.

Kedua pemain itu hanya bertemu dua kali di Italia; yang pertama pada Oktober 1990, ketika Inter Milan mengalahkan Pisa dengan skor 6-3, dan yang kedua pada Maret 1991, yang berakhir dengan kemenangan tim Lombardia itu dengan skor tanpa balas yang dicetak oleh Nicola Berti di Stadion Arena Garibaldi.

Pertandingan berikutnya AMA UEFA Youth League 10.00 BNM

Matthaus menjelaskan bahwa Simeone bertugas mengawalnya di salah satu dari dua pertandingan tersebut, seraya menegaskan bahwa gelandang asal Argentina itu tidak ragu menggunakan kekerasan bahkan terhadap rekan-rekan setimnya, mengenang kembali insiden tekelnya terhadap rekan senegaranya, Diego Maradona, kapten timnas Argentina saat itu.

Mantan bintang Jerman itu berkata: "Ia menendang Maradona, orang Argentina! Ia menendang kaptennya di timnas. Bisakah kalian bayangkan? Ia sangat beringas."

Namun pernyataan yang paling tajam muncul ketika Matthaus ditanya mengenai deskripsi Thomas Muller, mantan bintang Bayern, tentang Atletico Madrid sebagai salah satu tim paling kasar dalam sepak bola Eropa.

Matthaus pun menjawab: "Kasar? Itu kata yang terlalu halus. Kalau ia bilang mereka orang-orang kuat, itu akan berbeda... Mereka tim yang kotor dan menjijikkan," dalam serangan langsung terhadap gaya bermain tim Spanyol tersebut.