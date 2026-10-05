Lothar Matthaus memicu kontroversi soal krisis Cristiano: Bukan karena perselisihan dengan Jesus

Lothar Matthaus, mantan pemain timnas Jerman, meyakini bahwa kepergian Cristiano Ronaldo dari pemusatan latihan timnas Portugal disebabkan oleh alasan yang jauh lebih dalam daripada yang diketahui publik.

Setelah peluit panjang pertandingan melawan Norwegia (2-1), pelatih Jorge Jesus membuka pintu dialog dengan Cristiano Ronaldo, menawarkan rekonsiliasi dan kembali ke timnas.

Jesus menyatakan: "Bagi saya, Cristiano akan menjadi pemain yang layak bergabung dengan skuad berikutnya, dengan syarat ia bermain bersama Al Nassr dan ingin kembali ke timnas. Agar kedua belah pihak mencapai kesepakatan, mereka harus berbicara dan saling memahami. Dan ini tidak bergantung pada saya seorang."

Meski demikian, Lothar Matthaus, mantan pemain timnas Jerman, tidak yakin Cristiano Ronaldo akan kembali mengenakan kostum timnas Portugal, bahkan ia mengisyaratkan bahwa masalahnya bukan sekadar perselisihan dengan pelatih, melainkan juga ketegangan hubungannya dengan rekan-rekan setim, seraya menegaskan bahwa ia layak mendapatkan perpisahan yang berbeda.

Matthaus berkata, dalam pernyataan yang dikutip surat kabar "Abola": "Ia memiliki karier yang luar biasa, saya mengucapkan selamat kepadanya dengan sepenuh hati. Ia telah memberikan banyak hal untuk sepak bola, dan kita tak bisa tidak berterima kasih kepadanya. Dan mungkin justru karena itulah, kepergiannya dari timnas seharusnya lebih bermartabat. Ia tidak pantas mendapatkan ini."

Legenda Bayern Munich itu berharap pada akhirnya keduanya mampu "saling berhadapan muka. Karena masalahnya, menurut saya, tidak terbatas pada pelatih dan menjadikannya cadangan saja, tetapi saya rasa Ronaldo tidak lagi mendapatkan dukungan dari rekan-rekan setimnya."

Cristiano Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan Portugal sebelum pertandingan di Kopenhagen melawan Denmark (4-2), dan terbang dengan pesawat pribadi menuju Madrid, dan kemarin Minggu, ia terbang menuju Riyadh untuk bergabung dengan Al Nassr Saudi.